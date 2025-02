Feijoo reúne a sus alcaldes en busca de una solución para la vivienda con su propia ley del suelo

Los alcaldes del Partido Popular de las principales ciudades de España, entre las que se encuentran Madrid, Valencia o Sevilla, se han reunido este domingo en Zaragoza. En el Foro, en el que ha intervenido el presidente Alberto Núñez Feijóo para ensalzar la unidad como país y criticar las cesiones al separatismo, han acordado respaldar la Ley del Suelo de Feijóo para ampliar la oferta y agilizar la construcción de vivienda y, además, desde el ámbito municipal, crearán un catálogo de suelo público para la construcción de vivienda asequible. De esta manera, los primeros ediles movilizarán parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que lleven tiempo vacantes para que se pueda construir en ellas y solucionar el problema que está centrando el debate poítico en las últimas fechas.

Feijóo ha aprovechado la clausura del I Foro de Grandes Ciudades, organizado por el PP en Zaragoza, para referirse a las medidas que ha presentado de forma reciente en materia de vivienda frente a las "promesas incumplidas" por parte de Sánchez que chocan con la realidad de la escasez de la oferta. El líder popular ha afirmado que su voluntad es poner "punto y final" a la política que no tiene como "primer objetivo dar soluciones a los problemas de los españoles" y que tiene al Gobierno como máximo "exponente". En este sentido, ha expresado que no está dispuesto a "quedarse quieto" mientras tantas familias "no tienen hogar propio" o viven en alquiler en piso compartido. Entre otros, ha defendido la reciente ley del suelo que registró el PP en el Senado o la ley contra los okupas que el Gobierno está bloqueando en el Congreso, según ha denunciado.

Los alcaldes populares han firmado en este encuentro varios compromisos en materia de vivienda, que el líder de la oposición ha puesto en valor. La declaración aboga por la movilización de las parcelas de titularidad pública, una mayor autonomía para el desarrollo de nuevos planteamientos urbanísticos o impulsar un nuevo urbanismo más ágil, más flexible, más eficaz, que garantice seguridad jurídica y dinamismo. "Esto es un compromiso con la gente que necesita vivienda", ha apuntado.

Los jóvenes y vulnerables, primero

En el foro, los alcaldes se han comprometido a diseñar la oferta atendiendo a los colectivos que más la necesitan: jóvenes, familias numerosas, monoparentales, vulnerables o personas con discapacidad. El líder Feijóo lleva entre sus propuestas una "hucha hogar joven" con la que los ciudadnos de hasta 40 años obtendrán deducciones fiscales desgravándose el IRPF así como avales del Estado. Cada joven podría aportar 2.000 euros cada año hasta un máximo de 40.000 euros a los que se le activaría una deducción del 20% en el impuesto de la renta, ahorrando otros 8.000 en impuestos. La medida se complementa con un aval por parte de la administración general del Estado, por la misma cantidad y que también contaría con una deducción del 20%. Así, si un joven ahorra 20.000 euros, sumaría 4.000 de la deducción fiscal y otros 24.000 del aval por parte del Estado, hasta un total de 48.000 euros.

Según ha dicho Feijóo, la Ley buscará que los ayuntamientos tengan más autonomía para el desarrollo de sus planteamientos urbanísticos y que impulsen un urbanismo más ágil, flexible y eficaz. Las grandes ciudades del Partido Popular (PP) se han compretido así a regenerar los barrios y hacerlos más habitables, incentivar la rehabilitación de viviendas y fomentar la vivienda protegida, sobre todo para los que tienen más dificultades para acceder a ella.

Los okupas, fuera

Feijóo ha reclama al Gobierno que la Ley de desalojo inmediato de okupas sea debatida y aprobada en el Congreso, al tiempo que avanza que las ciudades se comprometen a crear un protocolo antiokupación para ayudar a los afectados.

En materia de seguridad, Feijóo ha pedido que Sánchez cubra "más plazas de Policía Nacional" a través del ministerio del Interior y le ha exigido que atienda el problema real de la multirreincidencia y dejen de bloquear las reformas para endurecer las penas, como la que el PP ha presentado en el Congreso.