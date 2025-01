El Gobierno responde a Trump: "Evidentemente, España no es un BRICS, no es un país emergente"

El Gobierno ha eludido este martes la confrontación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que España es un "socio fiable" y ha garantizado que va a hacer "todo lo posible" para seguir manteniendo una relación estratégica con ese país. "Desconozco si esa afirmación realizada por Trump es una confusión o no, pero lo que sí puedo confirmar es que, evidentemente, España no es un BRICS, no es un país emergente", ha subrayado la portavoz, Pilar Alegría, tras la reunión del Consejo de Ministros.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha sido preguntada por el error de Trump al incluir a España en los BRICS, por sus amenazas arancelarias y por alguna de sus primeras decisiones, como el indulto a los asaltantes del Capitolio.

Alegría, que ha considerado que no le corresponde al Gobierno opinar sobre esas decisiones, se ha limitado a señalar que "evidentemente España no es un BRICS, no es un país emergente" y ha indicado que no sabía si fue una confusión o no.

Tras reiterar las felicitaciones del Gobierno a Trump por su investidura, ha apuntado que tanto España como la Unión Europea miran a EEUU como un "aliado natural" y ha garantizado que el Gobierno va a hacer "todo lo posible para seguir manteniendo esa relación estratégica" y el vínculo trasatlántico.

Sobre la amenaza de subir aranceles, ha recordado que en la última década se han duplicado los intercambios comerciales entre los dos países y ha insistido en que España, el "principal motor" económico de la UE, es "un socio fiable".

Críticas de Trump sobre la OTAN

En la misma línea ha comentado las críticas a la baja inversión en defensa: España es miembro de la OTAN desde hace 40 años y ha mostrado desde el primer momento que es "un socio fiable, responsable y comprometido", ha afirmado.

"El compromiso de España con la OTAN es absolutamente claro y firme", ha recalcado Alegría antes de subrayar que es el octavo país contribuyente, de los 32 que conforman la alianza. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lanzado el mismo mensaje desde Beirut, tras reunirse con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el ministro de Defensa de ese país, Maurice Sleem.

En declaraciones a EFE, Robles ha manifestado que "España, como miembro de la OTAN, es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido".