El Gobierno justifica el cálculo de Junts del reparto de menas porque Cataluña ha hecho más esfuerzo de acogida

El Gobierno justifica el cálculo de Junts del reparto de menas -700 para Madrid y 20 para Cataluña- tras el acuerdo alcanzado este martes entre el Ejecutivo y los posconvergentes, porque Cataluña ha hecho más esfuerzo de acogida que otras autonomías. "Hay comunidades que han hecho más esfuerzos. Entre ellas, la que usted me cita, sí [en referencia a Cataluña]", ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El Ejecutivo, en cualquier caso, ha lanzado un desafío a las autonomías y les ha pedido que remitan una certificación con el dato exacto de menores extrenjeros no acompañados para poder cuantificar la distribución que establece el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Torres ha admitido que "es imposible" dar el número concreto de menas en España. "Hay distintos registros, pero para tener la evidencia más fiable, este real decreto ha incluido las certificaciones que deben hacer las CCAA". Tienen hasta el próximo 31 de marzo de plazo.

Las comunidades que no notifiquen el número no estarán sujetas a sanción alguna, pero tendrán que aceptar el mandato del real decreto en base a los propios registros que maneje el Ministerio del Interior. La ofensiva del Gobierno es provocar que todas las autonomías se desvelen. "El ejemplo mejor de transparencia es que emitan los certificados, que digan cuántos menas hay en cada una. No hacerlo es dejar en evidencia sus afirmaciones. Si no lo hacen, no es verdad lo que dicen", ha insistido Torres.

(Habrá ampliación)

