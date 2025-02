El Gobierno deja a Cataluña fuera del reparto autonómico de 4.500 menas

Cataluña quedará fuera del "reparto solidario" que el Gobierno de España y el de Canarias están ultimando para aliviar la situación de emergencia que vive el archipiélago. A través de un mecanismo legislativo "extraordinario y puntual", que está por ver si será mediante una proposición de ley o un real-decreto, mucho más ágil y rápido, el Ejecutivo repartirá por las autonomías más de 4.500 menores no acompañados. En la actualidad, Canarias da hogar a más de 6.000.

El hecho de que Cataluña quede excluida de este "reparto solidario", que en realidad es una imposición forzosa, que Moncloa no se aviene a negociar con el resto de autonomías, algunas de las cuales ya están también en una situación muy compleja, se reduce a una decisión puramente política y partidista.

La necesidad de los votos de Junts y ERC, imprescindibles para la aprobación en el Congreso de este reparto -dos partidos que se oponen a que Cataluña acoja a más menores no acompañados, afirmando que dicha comunidad no puede dar más acogida-, ha llevado al Gobierno a ceder de nuevo a sus exigencias.

Dos meses de negociación

El Gobierno de España y el de Canarias se dieron un plazo de diez días, a mediados del mes de enero, para cerrar ese mismo mes un texto para el reparto de los menores. Este horizonte, que por ahora no se ha cumplido, se estableció en una reunión entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Ese encuentro vino precedido de un intercambio de documentos que viene del 17 de diciembre, cuando Torres recibió una propuesta de borrador para una distribución de los menores no acompañados, a través de un mecanismo legislativo "extraordinario y puntual". Unos días más tarde, el 3 de enero, Moncloa trasladó a Canarias que el Ejecutivo veía "viable" avanzar en esa propuesta extraordinaria, si bien hay cuestiones que "pulir desde el punto de vista jurídico".

A partir de ahí empezaron a trabajar "con plazos concretos, que siempre da confianza, para tener un texto pactado entre el equipo del ministro y el Gobierno de Canarias para que luego pueda ser sometido a los informes jurídicos pertinentes". Ese es el documento definitivo en el que Cataluña, a propuesta del Gobierno de España, quedará excluida de un reparto solidario en el que sí se incluyen de manera forzosa el resto de autonomías.

Sin necesidad del PP

Con esta nueva concesión del Gobierno al separatismo, Sánchez evita depender exclusivamente del Partido Popular para aprobar el nuevo reparto extraordinario y puntual de menores no acompañados por la península. El PP ha rechazado en distintas ocasiones el texto propuesto por el Ejecutivo de Canarias -del que forman parte- al Gobierno de España, si no incluye financiación y es fruto del consenso.

Fuentes de los 'populares' insisten en que "estamos en contra de cualquier reparto no consensuado y que no cuente con dotación presupuestaria adecuada". Desde Génova 13 sostienen que "si no hay soluciones de largo alcance en lo referido a la inmigración irregular, habrá un decreto cada año repartiendo por toda España a los menores que llegan a nuestro país a través de mafias".

En este sentido, las citadas fuentes han añadido que los países del entorno de España "están tomando decisiones para impedir que los inmigrantes lleguen a sus costas", mientras que el Gobierno "se limita a dejarles llegar y repartirlos". "No es nuestro modelo y no será el que apliquemos cuando lleguemos al gobierno", han zanjado.

No obstante, ambas administraciones, según fuentes del Gobierno canario, esperan que el Partido Popular dé su apoyo porque "nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia absoluta".

Situación límite

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en que los menores que en este momento acoge Canarias, casi 6.000, "no están pudiendo ser atendidos con dignidad". El mandatario autonómico recuerda que "cuando otros territorios han estado en situación de emergencia, los canarios nos hemos demostrado solidarios con ellos, y hemos enviado recursos económicos y recursos personales, y nos hemos solidarizado."