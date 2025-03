El Gobierno, al borde del abismo por el SMI: encallan las negociaciones entre Díaz y Montero

La negociación entre los ministerios de Trabajo y Hacienda para que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) no paguen el IRPF ha encallado este miércoles, según han confirmado fuentes de Sumar, aunque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado en poder cerrarlo. "Espero que sí, espero que lo tengamos cuanto antes mejor", ha dicho Montero en declaraciones en el Congreso, si bien ha rehusado dar detalles de una negociación que el Ministerio de Trabajo considera atascada.



Montero no ha querido hablar de bloqueo y se ha limitado a decir que la propuesta que está encima de la mesa es de Hacienda. En Sumar tampoco dan por perdida la negociación e insisten en que las conversaciones siguen su curso. A su llegada al Congreso esta mañana, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostraba optimista con la posibilidad de cerrar un acuerdo que recogiera "que los trabajadores que perciben las rentas del SMI no tributen en nuestro país".



Trabajo quiere que los perceptores del SMI sigan sin tributar, aunque el salario mínimo continúe subiendo por encima de los 16.576 euros anuales en los que ha quedado fijado para 2025, puesto que considera que es un colectivo vulnerable.



Tras la subida del SMI para 2025 hasta 1.184 euros mensuales en 14 pagas, Hacienda decidió no ajustar el IRPF a la nueva cuantía como venía haciendo hasta ahora, con el argumento de que apenas un 20% verá una retención en su nómina de unos 20 euros. No obstante, se ha abierto a negociar "algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que tributar", según confirmaba este martes la propia Montero.



Un acuerdo evitaría que PSOE y Sumar lleven su discrepancia a la Mesa del Congreso donde este viernes podría debatirse el veto del Gobierno (si llega a tiempo) a las proposiciones de ley de Sumar, PP y Podemos para eximir el SMI de tributación.



Con un pacto entre Trabajo y Hacienda, Sumar previsiblemente retiraría su proposición de ley y defendería el veto del Gobierno a las iniciativas de PP y Podemos.