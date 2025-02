El Gobierno de Ayuso justifica en la "coherencia" su llamada a Sánchez: "Somos conscientes de que no va a ir"

Lunes agitado en el ámbito político de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular, con mayoría absoluta en la Asamblea regional, anunció que solicitarán la comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la última sesión de la comisión de investigación sobre Begoña Gómez y la Universidad Complutense de Madrid.

Dicha sesión, agendada para el próximo 19 de febrero, cerrará una comisión que lleva cuatro meses en marcha. Aunque nació con el fin de estudiar cómo se gestionan los estudios de posgrado y cátedras en la principal universidad pública de la región, tuvo un claro componente político.

En plena lucha entre Sol y Moncloa, llevar a la esposa del presidente, investigada por posibles delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo profesional, ante la cámara madrileña fue un golpe de efecto demoledor.

Su silencio se interpretó en el seno de la Real Casa de Correos como una constatación más de la corrupción que asola a la familia de Pedro Sánchez. Tras varios meses 'jugando' con la llamada al presidente, sumado a la presión que Vox lleva ejerciendo para gastar su único compareciente, ha terminado dando con el anuncio realizado en el día de ayer.

Lo adelantó el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces asumiendo a continuación que saben que "no" va a acudir a la Cámara de Vallecas. Se trata de uno de los tres nombres que quieren llamar los 'populares' para la última sesión, que tendrá lugar el 19 de febrero.

Junto a él quieren citar a la asesora de Gómez en Moncloa Cristina Álvarez y al ex vicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio. En el caso de que Sánchez no aceptase acudir buscarían un sustituto.

"Estamos seguros de que no va a venir, no somos ingenuos, no respeta al Senado cuando es una función que tiene que hacer, que las normas le dan para que el gobierno se someta al control de las Cortes Generales. No lo hace, no lo hace dando explicaciones a la prensa, pues no va a venir a una asamblea, una humilde asamblea regional a dar explicaciones cuando se les requiere", señaló Pache.

Sol justifica la llamada por "coherencia" pero son "conscientes de que no va a ir"

Una vez reposada la noticia, Vozpópuli ha podido hablar con fuentes del Gobierno regional para constatar cómo afrontan esta citación para que Sánchez acuda el 19 de febrero a la Asamblea. En línea con lo expresado por Pache, desde Sol son "conscientes de que no va a ir".

Viendo sus ausencias en declaraciones judiciales, el Senado, falta de respuesta a peticiones de transparencia, como "para ir a un parlamento autonómico". Sin embargo, justifican la solicitud de comparecencia "por coherencia con la comisión".

Según ha podido saber este periódico, no existe ningún mecanismo legal que obligue a Sánchez, ni tan siquiera, a responder a la citación y justificar su negativa a comparecer. El informe del Consejo de Estado es bastante claro al respecto. Un diputado no tiene por qué acudir a dar explicaciones a una cámara autonómica.

Además, en la lista inicial de comparecientes se le incluyó en calidad de "presidente del Gobierno" y no de esposo de Begoña Gómez. Moncloa ya confirmó a lo largo del día de ayer que Sánchez no irá a la Asamblea de Madrid bajo ninguna circunstancia.