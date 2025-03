Génova acorrala a Vox con los Presupuestos en las comunidades tras el acuerdo de Mazón

Vox presume de haber doblado el brazo a Carlos Mazón para aprobar los presupuestos de este año en la Comunidad Valenciana. Ayer lunes, el barón popular detalló los términos del pacto en un largo discurso en el que advirtió que no admitiría "repartos de inmigración ilegal" y en el que se posicionó abiertamente en contra "del Pacto Verde europeo y sus medidas, que van directamente contra la esencia" de la "economía" de su región.

Unas palabras que le valieron el elogio de Santiago Abacal que, a través de su cuenta de X -antes Twitter-, dijo: "Celebro las palabras del presidnete de la Comunidad Valenciana. Esa es la dirección correcta, enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal".

A juicio de la cúpula de la formación verde, el acuerdo rubricado por Mazón ha sido posible gracias un giro radical en su discurso. Pero Génova no lo ve así. "De cambio de postura, nada", apostillan en el entorno de Alberto Núñez Feijóo, donde aseguran que el PP no ha renunciado a ninguno de sus principios y tratan de acorralar a Vox para que ahora dé luz verde a las cuentas públicas del resto de territorios que están en liza: Aragón, Murcia, Baleares y Castilla y León.

Todo apunta a que podrían tener fumata blanca los gobiernos de Jorge Azcón, Fernando López-Miras y Marga Prohens. La que peor lo tiene, por su relación tirante con Vox, es María Guardiola. No obstante, el PP no ve ninguna justificación para que Vox mantenga el bloqueo. Si las exigencias para aprobar los presupuestos en la Comunidad Valenciana eran asumir ciertos postulados, los de Feijóo insisten que no caben más excusas: "Los planteamientos que han permitido avanzar en la configuración de los Presupuestos son consecuentes con nuestra forma de pensar y con las posiciones que venimos defendiendo".

Una y otra vez, en la dirección del PP sostienen que "el acuerdo del que habla" Mazón "no cambia en nada" las posiciones que defienden en la formación "en materia migratoria o climática". Al respecto, recuerdan algunas declaraciones de Feijóo, como las pronunciadas en el Congreso de los Diputados hace algo más de un mes: "La agricultura no aguanta el dogmatismo ambiental del Gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas".

Es más, añaden los populares, Feijóo, en su discurso de investidura, manifestó: "No puede haber una transición ecológica que se haga de espaldas a la sociedad y al tejido productivo, sino acompasándola al esfuerzo que vienen haciendo ya ciudadanos y empresas. Transición ecológica, sí. Dictadura activista, en ningún caso".

Ante el aluvión de críticas en la izquierda y los mensajes triunfalistas de Vox, el PP defiende que no ha cambiado de opinión: "A diferencia de Sánchez, no cedemos principios a cambio de votos". Y eso que, durante las negociaciones que se han producido en las últimas semanas entre ambos partidos, Vox ha intentado implementar "otros planteamientos" que "fueron frenados". Así lo recalcan en el equipo de Feijóo: "El planteamiento verbalizado por Mazón no es el primero que nos trasladan, hubo otras versiones que, por inaceptables, frenamos".