La fractura de los socios de Sánchez socava la defensa nacional y lastra a España ante la UE y la OTAN

El siglo XXI, en su primer cuarto de vida, se está volviendo oscuro y peligroso. La Unión Europea, una constelación de 27 democracias liberales en la que viven casi 500 millones de personas, ve su existencia amenazada y, por eso, ha decidido armarse hasta los dientes. Pero eso requiere dinero. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció hace poco el plan ReArm Europe, una inversión de 800.000 millones de euros destinada a fortalecer la defensa europea; el gran tema de debate en las cancillerías comunitarias. Y España afronta esa discusión en una posición de debilidad.

Los socios del presidente, Pedro Sánchez, están divididos. Se puede decir que no existe consenso en el flanco izquierdo del Congreso para incrementar las partidas presupuestarias de defensa, como apremia el Ejecutivo europeo. Algunos, como Podemos, ERC, Bildu y el BNG, están absolutamente en contra de gastar más en defensa. Mientras, Sumar, el socio de coalición, hace funambulismos. El partido de Yolanda Díaz no deja de ser una concentración de partidos distintos y, aunque todos coinciden en rechazar una escalada armamentística y abogan por una defensa europea autónoma, la realpolitik les está abriendo grietas.

El más beligerante es Izquierda Unida, que no quiere ni oír hablar de gastar más en defensa porque cree que mermaría los recursos destinados a sanidad, educación o pensiones. El resto, Más Madrid, Compromís, los comunes, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista, también rechaza el incremento del gasto militar, pero por el momento no van más allá, a la espera de cómo se desarrolle el debate. La propia Yolanda Díaz evita centrarse en el aumento del presupuesto militar y propone enfocarse en la construcción de una defensa europea autónoma, financiada a nivel comunitario, para reducir la dependencia de la OTAN y Estados Unidos.

Precisamente, el Gobierno se había comprometido con la Alianza Atlántica a incrementar hasta el 2% del PIB el presupuesto nacional en 2029, pero ahora, tal y como anunció Sánchez, ese proceso se acelera. El problema es que ese propósito choca con la configuración del Parlamento y los apoyos que puede tener el presidente para ejecutarlo. Todo indica que el Ejecutivo parcheará la falta de presupuestos para engordar las cuentas del Ministerio de Margarita Robles por la vía de contingencia, es decir, mediante ampliaciones de crédito aprobadas en el Consejo de Ministros, ya que estas no requieren ratificación de las Cortes, que es exactamente lo que ya se ha hecho en los últimos años. De hecho, y como consecuencia de ello, el gasto militar real puede duplicar el previsto en los presupuestos en vigor, aprobados en 2022.

Moncloa, para vencer la resistencia social al gasto militar, está haciendo pedagogía comunicativa. Se trata de una ofensiva política que tiene en las palabras su principal arma. No se habla de defensa, sino de seguridad. El objetivo es trasladar a los ciudadanos que, cuando se habla de gastar más en defensa, no se trata exclusivamente de armas, sino de ciberseguridad y otros tantos conceptos mucho más tolerables para la opinión pública. Es más, el Gobierno está intentando contabilizar como presupuesto de defensa partidas que ahora mismo pertenecen a balances de otros ministerios. Además, fuentes gubernamentales sostienen que hay que repasar bien las cuentas porque España ha experimentado un crecimiento importante del PIB en los últimos años.

En cualquier caso, si España no cumple con las expectativas de la UE y la OTAN en materia de defensa, podría perder credibilidad como socio estratégico y ver reducido su peso en las decisiones internacionales sobre seguridad. Moncloa confía en que eso no ocurrirá, solo por el hecho de que Sánchez ha forjado una imagen de solvencia en la política internacional y, precisamente, en la política europea. Pero, si el Gobierno no logra superar el rechazo de sus socios al aumento del gasto en defensa, podría debilitar la capacidad de España para hacer frente a amenazas externas e internas, reducir su influencia en el ámbito internacional y aumentar su dependencia de aliados, poniendo en riesgo su seguridad nacional. Es más, la credibilidad del país se vería comprometida en caso de que finalmente se desplieguen militares europeos en Ucrania; algo que el Gobierno ve lejos, pero a lo que no se cierra, y en lo que ya trabaja.

Sánchez abordará este jueves en Moncloa, con los portavoces parlamentarios (excepto con el representante de Vox), la situación internacional. El presidente les expondrá, grosso modo, la tesitura en la que se encuentra la Unión Europea. Es el paso previo al debate de la próxima semana en el Pleno del Congreso sobre la cumbre europea. Sánchez intentó echar un cable a Yolanda Díaz, consciente de que su socia tiene una situación interna difícil. Y, por eso, se comprometió a no tocar el gasto social. Eso sí, el presidente le dejó claro a su vicepresidenta segunda que tiene entre ceja y ceja llegar al dichoso 2% del gasto en defensa lo antes posible. Mientras, Sánchez dice que seguirá negociando con Bruselas para lograr aportaciones directas de la UE con las que financiar el gasto militar, como ocurrió con los fondos para hacer frente a los efectos de la pandemia.