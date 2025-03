Feijóo: "Sánchez no tiene ningún plan y debe elegir entre la defensa de España o sus socios"

Sin novedades en el frente. Era lo previsible. "Salimos igual que entramos", resumía el Partido Popular a los medios de comunicación al poco de abandonar Alberto Núñez Feijóo el palacio de la Moncloa. En lo que llevamos de legislatura era la primera vez que acudía hasta allí para reunirse con Pedro Sánchez.

Un encuentro infructuoso, sin acuerdos de ningún tipo, que estaba previsto para abordar el posible fin de la guerra en Ucrania y el rearme en Defensa, el gran debate geopolítico del momento. Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea exigen a nuestro país duplicar ya el gasto militar y el Gobierno busca fórmulas para sortear la falta de apoyos entre los aliados del mal llamado bloque progresista.

Dos horas después de abandonar la sede de la Presidencia, el líder del PP ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Según ha desvelado, el principal mensaje que ha trasmitido al jefe del Ejecutivo es "que debe decidir entre la defensa de España o sus socios". Si para Sánchez "incrementar el gasto militar es una posición estratégica", le ha expresado que "las alianzas que ha tejido se lo impiden". Por eso, le ha instado a "poner fin" a los pactos con partidos como su propio compañero de coalición, Sumar, que se opone a cualquier incremento del gasto militar.

El presidente popular, por tanto, sólo vislumbra dos caminos para el Gobierno: "El que le marcan sus socios" o "más defensa, más seguridad, más soberanía". Y pretender recorrer los dos, ha sostenido, "es imposible".

Después de verse durante media hora con Sánchez - un tiempo que ha reprochado, "no es serio despachar en treinta minutos asuntos de esta envergadura"- Feijóo ha compartido la percepción con la que se queda: "España no tiene un plan" para afrontar el reto del rearme en Defensa en un momento crucial. "La seguridad en Europa está amenazada por una potencia agresora e imperialista y la actual administración de EE. UU. ha mostrado su intención de disminuir su compromiso con la defensa en Europa, además de tomar decisiones que ponen en cuestión el libre comercio que es base de la cooperación y la seguridad y la paz", ha descrito.

Feijóo también ha denunciado que el presidente no ha querido responder a algunas de las preguntas que le ha lanzado: "¿Qué porcentaje de PIB tiene que alcanzar el gasto en Defensa? ¿Qué incremento del Presupuesto tiene que tener el actual Ministerio de Defensa? ¿En qué plazos? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Año a año? ¿Y en qué partidas y cómo se va a financiar? ¿Con más impuestos de los ciudadanos o con más reajuste del Presupuesto de gastos actuales?". A todo esto, ha asegurado: "No he obtenido ninguna respuesta".

En se sentido, Sánchez tampoco ha querido despejar otra incógnita de calado: si España está dispuesta a "enviar tropas a Ucrania", ya sean de paz o para defenderse de las agresiones de Putin, o "más armamento". Silencio administrativo. "Me ha dicho que, de momento, no me podía responder".

"Un plan que no existe"

Dicho esto, el presidente del PP ha criticado que "ni se puede tomar en serio un plan que no existe, ni acompañar a quien no pide apoyo ni facilita la más mínima información". La reunión, ha recalcado, ha servido para "comprobar que, hoy por hoy, este Gobierno no está preparado para abrir un diálogo productivo sobre la situación crítica que afecta a Europa y España".

Lo que sí parece tener más claro el líder de los populares, después de su paso por la Moncloa, es que el Gobierno no piensa llevar al Congreso de los Diputados el gasto en Defensa que reclaman los organismos internacionales a nuestro país. "Me preocupa tener la sospecha de que Pedro Sánchez está preparado o dispuesto a gobernar prescindiendo del Congreso y de las Cortes Generales, basta ya de regatear la Constitución Española, en una democracia europea no puede haber un incremento del gasto, un Presupuesto, un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso", ha apostillado.