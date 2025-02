Ferraz insinúa que retrasará el debate en el Congreso sobre la cuestión de confianza

Ferraz insinúa que retrasará el debate en el Congreso sobre la conveniencia de la moción de confianza de Pedro Sánchez. Fuentes de la dirección del PSOE no dan por seguro que se vaya a celebrar el debate: "Hay que esperar a lo que decida el Congreso, a ver qué dice...". La Mesa del Congreso de los Diputados se reúne este martes a las 10:00. Y, previsiblemente, el órgano de gobierno de la Cámara abordará si acepta o no a trámite la proposición no de ley que Junts presentó —y reformuló— la semana pasada para que el Congreso "inste al presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza".

Los posconvergentes cambiaron el redactado de la iniciativa para hacer hincapié en que la cuestión de confianza es una "prerrogativa que confiere la Constitución [a Sánchez]". Y también para explicitar que la proposición atiende a un "carácter político, sin vinculación jurídica". Fuentes oficiales de la Presidencia de la Cámara tampoco garantizan que se vaya a abordar este martes la iniciativa. Cabe reseñar que la tramitación de la PNL forma parte del acuerdo que el PSOE y Junts cerraron la semana pasada para dar luz verde a algunas de las medidas del decreto ómnibus que el Congreso rechazó hace dos semanas. Junts justifica el debate en el Pleno sobre la cuestión de confianza en que, precisamente, no tienen confianza en los socialistas.

"Habiendo pasado más de un año desde la investidura del presidente del Gobierno, constatamos la falta de voluntad política por su parte de hacer efectivos, de forma completa y ágil, los acuerdos adquiridos [con Junts]. Esta dinámica no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encauzar el resto de la legislatura", justifica Junts en la exposición de motivos de la iniciativa. El mensaje de la dirección socialista insinuando un posible retraso en la tramitación de la proposición no de ley coincide con el repliegue de destacados miembros del Ejecutivo sobre la urgencia de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio.

El procedimiento de la moción o cuestión de confianza se desarrolla en los artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso de los Diputados: debe presentarse por escrito, acompañada de la certificación del Consejo de Ministros. Tras su admisión a trámite, la Presidencia de la Cámara convoca al Pleno para debatirla y, finalmente, someterla a votación tras un debate en el que interviene el presidente y, en su caso, los miembros del Gobierno. La confianza se considera otorgada si alcanza la mayoría simple (más votos a favor que en contra). En caso contrario, se entiende que el Ejecutivo ha perdido el respaldo parlamentario y debe presentar su dimisión al Rey. Eso es lo que persigue Junts, demostrar la debilidad parlamentaria de Sánchez.

En verdad, Pedro Sánchez se tomó como una humillación que Junts le presione para someterse a esta prueba, que es, en efecto, prerrogativa exclusiva suya. En la reciente historia democrática, la cuestión de confianza ha sido poco frecuente. Solo se han dado dos casos en los que un presidente se haya sometido a este procedimiento: Adolfo Suárez, en 1980, sometió al Congreso su programa de austeridad y reformas para consolidar el proceso de transición y obtuvo la confianza con una votación ajustada; y Felipe González, en 1990, que recurrió a ella para ratificar sus políticas de modernización del país y de integración en la Comunidad Europea. Al igual que Suárez, superó la votación con mayoría simple.

Por tanto, la cuestión de confianza se utiliza ante situaciones de crisis o de incertidumbre política, para que el presidente del Gobierno pueda renovar el respaldo del Congreso y consolidar su posición. Pero el líder socialista no está por la labor de demostrar, precisamente, que es débil. Puigdemont y Sánchez están atados. Los dos se repudian y desconfían el uno del otro, pero en realidad se necesitan para mantenerse al frente de sus respectivas empresas: la presidencia, uno, y el liderazgo independentista, otro. En cualquier caso, hace tiempo que en Ferraz no se toman muy en serio a Junts. Basta testar cómo se tomaron la amenaza de ruptura de negociaciones, que se suspendió poco tiempo después para armar un acuerdo nuevo.

Los presupuestos, en efecto, se pueden prorrogar, porque los vigentes, de 2023, son suyos y expansivos, dicen en Moncloa y en el PSOE. La obsesión es retener la apariencia de Gobierno, aunque la vida parlamentaria de los socialistas sea un drama votación a votación. El expresidente catalán está harto de los incumplimientos de Sánchez. En el Ejecutivo se defienden alegando que llegan hasta donde llegan, que hay acuerdos y medidas que requieren mayorías complejas en el Parlamento para ver la luz y que requieren el concurso de otras fuerzas políticas. No obstante, Sánchez lleva semanas cortejando a Junts.

Por eso, les ha presentado en todo este tiempo varios regalos: la proposición de ley para acotar el papel de las acusaciones populares en las causas judiciales —y alimentar, así, el relato del 'lawfare' judicial en España que tanto gusta en el independentismo—, la desclasificación de documentos de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils —una vieja reclamación de Junts, que quiere señalar a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles como responsables de alguna forma— y la recusación del magistrado José María Macías, por orden del imputado fiscal general Álvaro García Ortiz, para que no pueda deliberar sobre la constitucionalidad de la amnistía en el Tribunal de Garantías —donde Puigdemont juega su última carta—.