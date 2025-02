Fernando Clavijo: "La UE ya nos ha dicho que si España quiere ayuda para la inmigración, la tiene que pedir el Gobierno"

Fernando Clavijo (La Laguna, 1953) recibe a 'Vozpópuli' horas antes de acordar con la ministra de Juventud e Infancia el reparto de menores no acompañados por la península. También hablamos con él del pacto de investidura con Pedro Sánchez y la situación procesal de Ángel Víctor Torres.

Pregunta. ¿Estamos ya al final del camino de la crisis migratoria en Canarias?

Respuesta. No, no estamos al final del camino. Estamos al final de una solución que va a aliviar la tensión que tenemos en los recursos. Pero el final del camino hubiese sido modificar la ley y haber establecido un mecanismo solidario automático, para que en cualquier territorio que existiese una circunstancia similar, pudiera entrar en funcionamiento. Ahora lo único que vamos a hacer es apostar por una distribución extraordinaria, que va a beneficiar a esos menores y que va a aliviar a Ceuta y a Canarias de la presión que tienen esos servicios.

P: ¿Hay votos suficientes para cambiar la ley de extranjería, o nos tenemos que conformar con un real-decreto ley provisional para intentar mitigar la situación?

Espero y deseo que las fuerzas políticas, ante una situación de emergencia, como lo está en este caso Valencia o como lo estuvo La Palma con la erupción del volcán, sean conscientes y liberen de esa presión a los servicios a un territorio en el que estamos sufriendo, al menos aquellas que creen en España. Aún así, lo sabremos cuando hagamos la ronda con los grupos políticos. A priori, yo parto de la base de que va a ser muy difícil que en la situación de emergencia que vivimos en Canarias, alguien se oponga a que haya un poco de solidaridad con nuestro territorio y con esos menores.

P: ¿Hay insolidaridad dentro de España?

Bueno, en estos momentos, es evidente. Todo el mundo te pasa la mano, todo el mundo es comprensivo con la situación, pero la realidad es que a la hora de la verdad, todo el mundo pone pega a que se produzca la modificación de la ley, que no prosperó el día 23 de julio. Esto no debe ser un enfrentamiento político ni debe ser un enfrentamiento territorial, es un drama humanitario. En Canarias nos sentimos solos.

P: ¿Por parte de Europa se nota esa solidaridad o hay insolidaridad?

Yo estuve reunido, hace aproximadamente dos semanas, con el nuevo comisario de interior, el nuevo comisario, y Europa ha mandado más de 560 millones de euros a España para colaborar con el fenómeno migratorio. La realidad es que a Canarias han llegado 50 para los menores. Y cuando hablamos del despliegue de Frontex, cuando hablamos de la liberación de recursos extraordinarios, cuando hablamos de poner en funcionamiento el mecanismo de asilo… en Europa te dicen que tiene que pedirlo España, si España no lo pide, nosotros no podemos invadir la soberanía de un país, por muy estado miembro que sea.

P: ¿Y los 510 millones restantes, de esos 560 que ha recibido España, dónde están?

Pues el Gobierno de España tendrá que decirlo

P: ¿No les han dado ninguna respuesta?

No, no. Nosotros, en el año 2024, hemos tenido que poner más de 180 millones de euros de nuestros recursos para poder atender a los menores. Hemos recibido solo 50. Es verdad que la vicepresidenta se había comprometido con otros 50 y en la próxima reunión que tendré pues sabremos cuándo van a llegar, pero la realidad es que del resto no sabemos nada.

P: ¿El presidente Sánchez se ha comprometido en distintas ocasiones a saldar la deuda con Canarias, se ha cumplido ya la totalidad de esa deuda que existía por parte del Gobierno?

No, no, no, en absoluto.

P: ¿Y qué puede hacer el Gobierno de Canarias, ante esta situación, más allá de pedir, pedir y pedir?

Lo que hemos hecho, ir a los tribunales. Hemos presentado tres denuncias en la sala del número 3 del Supremo, que estamos en la fase administrativa y hemos presentado tres recursos, uno por no aportar la financiación, otro por no asumir las competencias de coordinación y otro por los más de 700 menores malienses que son susceptibles de tener la condición de refugiados políticos y que es competencia exclusiva del Estado y que no la ha asumido. Por lo tanto, hemos tenido que acudir a los tribunales. Sabemos que esa vía puede ser muy larga, pero como hemos dicho, nada impide al Gobierno de España, al amparo del artículo 2 de la Constitución de Coordinación y Solidaridad, intervenir, colaborar y asumir sus responsabilidades. Si no lo hace, nosotros lo reclamamos, agotamos la vía política, la vía del diálogo, la vía institucional y cuando no llega tenemos que ir a la judicial.

P: También pedían, por ejemplo, la cesión de terrenos militares que había en Canarias, para la acogida. ¿Ahí se ha avanzado?

Los terrenos que dieron, aparte de que requerían una inversión pública de mucha envergadura, no reunían las condiciones para atender a menores. No estamos buscando un almacén para meter cajas. Estamos hablando de menores de edad, que tienen unos derechos internacionales, que tienen que tener una incorporación al sistema educativo, una enseñanza del idioma, dependiendo de la edad, la enseñanza de habilidades, porque si no, al final, con 18 años, los estamos dejando en la calle y estamos generando un problema mayor de cara al futuro. Son niños y niñas de distintas edades, que tienes que atender con dignidad.

P: Hace unos días conocimos también que el Gobierno está utilizando aviones militares para evacuar a personas de Canarias hacia la península. ¿Le da la sensación que el Gobierno no está planificando bien esta crisis?

Es evidente que no están tratando bien este fenómeno migratorio ni lo están gestionando adecuadamente. Ni Europa, ni España. El tráfico aéreo entre Canarias y la península, pues, bueno, es un trazo intenso.No debemos olvidar que quebró la compañía Spanair, algunas han dejado de operar, con lo cual, entre Madrid y Canarias, la conectividad se ha ido viendo comprometida y, además, desde un punto de vista turístico, hemos tenido en un año 24 récord. Entiendo que los vuelos regulares o las compañías no tengan aviones para poder fletar. Pero, claro, volvemos a lo de siempre. Estás tratando las consecuencias de un problema, no estás tratando el problema de raíz, no estás afrontando la cooperación y el desarrollo. Europa ha retirado la misión del Sahel, Mauritania tiene más de 160.000 personas a las afueras intentando dar el salto a Europa, que va a ser a través de Canarias, a través de los Cayucos. Da la sensación de que todo el mundo se está concentrando en tapar. Y ahí es donde nosotros echamos de menos ese compromiso, ¿no? Ese compromiso del Gobierno de España, que tiene que insistir porque es un problema de Europa. Ahora mismo somos el único punto caliente que queda de Europa de llegada masiva migratoria. Eso tiene que trabajarlo el Gobierno de España, lo tiene que liderar alguien ante las instituciones europeas, para que realmente se pueda empezar a gestionar algo que va a seguir ocurriendo, que eso es lo que no han dimensionado. O sea, esto no va a parar.

P: ¿Se echa de menos también Frontex?

Se echa mucho de menos para detectar las pateras, porque salvan vidas. Hace unos días llegó al Caribe una patera con 19 cadáveres, algunos supuestamente menores, más los que habrán caído, que murieron todos. Esa es la realidad. Si hubiésemos tenido Frontex, obviamente eso se puede detectar y se puede remediar.

P: Ustedes, Coalición Canaria, apoyaron en 2023 la investidura de Pedro Sánchez. ¿Se está cumpliendo la Agenda Canaria que pactaron, a día de hoy?

Creo que en su totalidad no, pero sí en un alto porcentaje. El año pasado, a finales de noviembre, tuvimos una reunión de seguimiento porque había muchas partidas que no estaban llegando. Afortunadamente, de ahí al 31 de diciembre llegó una cantidad importante. Hubo otras que no, como los 50 millones restantes de la inmigración, 100 millones de euros para la reconstrucción de La Palma… pero, por ejemplo, el transporte gratuito, los planes de empleo, las infraestructuras para las obras hidráulicas fueron llegando y, bueno, hay que estar encima, hay que empujar, hay que presionar, pero, con carácter general, yo creo que se está cumpliendo en torno a un 70-75%.

P: Cuando ve lo que consiguen los separatistas, ¿le dan ganas de pedir más para Canarias?

Hombre, qué duda cabe que si tuviésemos siete diputados nacionalistas, como tiene Cataluña con Junts, más los seis o siete que tiene Esquerra, pues, evidentemente, podríamos tener más posibilidades de conseguir más cosas para nuestra tierra. Pero en el tema de la condonación de la deuda, eso está por ver. Aquí siempre se habla de condonar la deuda y yo creo que es un concepto erróneo, la deuda no se condona, la deuda se traslada de los ciudadanos de Cataluña al resto de los españoles, con lo cual la deuda no desaparece, sigue existiendo, lo que pasa es que ahora los titulares de esa deuda no es la Generalitat, somos todos los españoles a través del Gobierno de España. Eso se tiene que ver bien para no generar agravios comparativos con el resto del territorio.

P: ¿Y habría un agravio con la Delegación Integral de la Migración, como pide Junts, si se concede a Cataluña la presencia de los Mossos en las fronteras o, por ejemplo, la expedición de los NIE?

Ahí el problema que tenemos es que no sabemos lo que se ha pactado con profundidad, ni siquiera sabemos lo que se pretende. A priori, en la Constitución parece bastante claro que las políticas migratorias son competencias exclusivas del Estado. No sabemos cuál va a ser el formato en el que se va a articular y, como no lo sabemos, a mí no me gusta opinar. Yo siempre digo que hay coherencia en las peticiones de los independentistas, se sabe de dónde están. El problema es cuando dices una cosa y luego haces otra. Y quizás la parte de coherencia que supuestamente se pactó con Junts y siempre han reivindicado, pues no sabemos que se pactó en su totalidad porque no hemos visto ese acuerdo, pero lo que se pactó, yo veo legítimo que Junts lo reclame. Otra cosa es si dentro del marco constitucional será posible.

P: Sobre la corrupción que acecha al expresidente de Canarias y ministro Ángel Víctor Torres… ¿Cómo ve usted que puede acabar esto, con la información que tiene usted de las auditorías internas que encargaron?

Nosotros, toda la información que nos ha ido pidiendo la UCO y los juzgados, ha sido transmitida y dada, tal y como obviamente su señoría y el Ministerio Fiscal nos han solicitado. Con lo cual, esa información está toda entregada. A partir de ahí quiero distinguir la parte judicial de la parte política. En el pasado, a mi, se me ha intentado hostigar judicialmente por parte precisamente del Partido Socialista en varias ocasiones. Y ha quedado absolutamente siempre en nada. Pero en la parte política, yo sí tengo que decir que las respuestas que se están dando no convencen. Y máxime cuando las respuestas que se dan luego son desmentidas por ustedes, por los medios de comunicación, con mensajes de los móviles. Entonces aquí ha faltado una explicación política clara. Hay que asumir responsabilidades políticas, por un lado, y las judiciales hay que dejar que la justicia investigue. A mí me parece y estoy convencido, porque estamos hablando además del Supremo, que se va a hacer una investigación escrupulosa, como la justicia sabe hacer. Pero desde lo político, no puedes decir que no lo conoces y luego hay mensajes, no puedes decir que no lo has visto y no te has reunido y luego te has reunido… Creo que hay muchísimas contradicciones en todo esto que nos perjudican a todos. Con la información que nosotros tenemos, el Gobierno de Canarias en aquel momento no actuó bien, no actuó correctamente. Si eso es delito o no, lo tendrá que determinar la instrucción del Tribunal Supremo. Y en la parte política, que es la esfera donde yo me muevo, me faltan explicaciones y asunción de responsabilidades.