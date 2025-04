Feijóo urge a Sánchez a tomar medidas ante los aranceles: "Los insultos a Trump no dan de comer a nadie"

Ironías de la vida, Alberto Núñez Feijóo receta mano izquierda para hacer frente a los aranceles con los que Donald Trump ha puesto patas arriba el orden mundial. Su temor es que Pedro Sánchez reaccione "en caliente" al órdago del presidente americano y se lance a contraataque dialéctico que no haga sino tensar más la cuerda. Lo que equivaldría a un craso error, opina el líder del PP: "Por muy tentador que pueda resultar, sería una firvolidad que ningún puede gobernante puede permitirse".

Este jueves, en un discurso en el foro económico ¡Wake Up, Spain!, apenas horas después de conocerse el alcalce de la guerra comercial iniciada por la Administración norteamericana, el líder de la oposición ha alertado de que "una escalada de insultos no va a dar de comer a nadie". Como avanzó Vozpópuli, su apuesta es la diplomacia. "No debemos renunciar a defender una desescalada, Estados Unidos sigue siendo el país con más inversiones españoles". No obstante, "mientras no se den las condiciones para esa desescalada", también piensa que "quien fija aranceles tiene que estar dispuesto a recibirlos".

Ante la respuesta de la Unión Europea, el presidente popular ha trasladado su apoyo para "tomar las decisiones oportunas". Espaldarazo a Úrsula von der Leyen. "Lógicamente Europa tiene que responder y lo hará. Hay que intentar evitar la guerra que vamos a padecer todos, pero si se produce hay que responder en defensa de nuestros sectores productivos". Ojo por ojo, pero con cabeza.

También ha dirigido palabras a Vox, que en las últimas horas ha culpado de los aranceles de Trump a la presidenta europea, a Sánchez y a... el propio Feijóo, que no se ha queado callado y le ha lanzado un dardo directo a Santiago Abascal: "Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decision ni minimizarla, salvo que se sirva a intereses contrarios. Quien ataca a los intereses comerciales de nuestro país no contará con nuestra condescendencia".

En el "Día de la Preocupación", como ha rebautizado Feijóo al "Día de la Liberación de Trump", el PP urge al Gobierno de España a tomar medidas. No mañana, ni pasado, hoy mismo. En ese sentido, Feijóo -hecho inédito, excepcional- ha celebrado la reunión que mantuvo Sánchez ayer con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa.

A su juicio, es un "paso acertado" que quedará "incompleto" si no se acompaña con más decisiones: "Medidas urgentes y suficientes. No basta con palmadas en la espalda, hacen falta medidas de acompañamiento". A Sánchez, le ha emplazado a que "siente en una misma mesa a todos los sectores productivos afectados y a las Comunidades Autónomas". Porque, ha insistido: "Hace falta una estrategia de país".

Las nucleares y China

Más allá de la diplomacia y las compensaciones, el líder popular ha desgranado otras propuestas para paliar los efectos perniciosos de la guerra comercial. La más destacada: una proposición de ley para "extender la vida útil de las centrales nucleares españolas". El objetivo último es dotar de mayor soberanía energética a España. La ley, que se registrará en las próximas horas en el Congreso de los Diputados, es "en defensa de nuestra seguridad de suministro y de los españoles, que merecen energía limpia, barata y con total garantía de abastecimiento".

Por otro lado, se ha mostrado partidario de abrir horizontes comerciales más allá de Estados Unidos. "Formamos parte de un mercado (el europeo) de base de 400 millones de consumidores, apostamos por un fortalecimiento del mercado interior europeo". Incluso se pueden explorar oportunidades, como Mercosur, o "el gigantesco mercado de la India". En todo caso, Feijóo, sobre el viaje que va a emprender Sánchez en Asia, ha subrayado que "iniciar un camino unilateral de espaldas a la Unión Europea" es un error. Y fiar todo a la carta de China: también. "Mi partido seguirá defendiendo el atlantismo".