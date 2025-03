Feijóo tacha de "chapuza" el pacto de Montero y Díaz sobre el SMI

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este viernes de "chapuza" el pacto entre Hacienda y Trabajo para que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen en el IRPF en 2025 y ha recalcado que la propuesta presentada por el Partido Popular "no limitaba la exención a 2025".



Así se ha pronunciado después de que los ministerios de Hacienda y de Trabajo hayan acordado que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) no tengan que tributar en el IRPF en 2025. El acuerdo consiste en introducir una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF este año, según fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.



El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero una subida de 50 euros del SMI, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, incremento por el cual deberían tributar los nuevos perceptores según el criterio de Hacienda, que era rechazado frontalmente por Trabajo. Con el acuerdo de hoy, se cierra así el capítulo de discrepancias entre Montero y Díaz a cuenta de la tributación del salario mínimo.

"Ahora les podrá salir a pagar"

Feijóo ha calificado ese pacto de "chapuza" y ha recalcado que la propuesta que había presentado el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados "no limitaba la exención a 2025 y liberaba de la declaración de la renta a quien solo percibe el SMI". A su entender, ahora "les podrá salir a pagar".



Es más, el presidente del PP ha resaltado que Sumar, la formación de Yolanda Díaz, "coincidía" con el criterio de su partido, de forma que estaban dispuestos a evitar que quien cobre el salario mínimo interprofesional tribute en el IRPF. "Sumar coincidía, pero parece que prefieren el sillón y ceden a la voracidad fiscal del PSOE, que ha disparado la recaudación en 140.000 millones desde que gobierna", ha declarado Feijóo, en un mensaje en su cuenta de la red social 'X'.

Gamarra: "Pretenden darnos gato por liebre"

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que se trata de "un engaño más" a los que "menos tienen" y ha pedido que no les den "gato por liebre". "Hay que reconocer que gobernar no gobiernan, pero que tanto la vicepresidenta Montero como la vicepresidenta Díaz son unas fantásticas actrices. Han estado durante semanas en un sainete haciendo parecer que estaban enfadadas y hoy lo que pretenden es darnos gato por liebre", ha resaltado.



En una comparecencia en Sevilla para presentar la Interparlamentaria del PP, Gamarra ha afeado a las vicepresidentas Montero y Díaz que hablen de "gran acuerdo" para "este año 2025" y se ha preguntado "qué pasa para el año 2026". Además, ha dicho que les dicen que "no pagarán impuestos" pero, para empezar, "por ser una deducción, van a estar pagando retenciones todos los meses hasta el mes de junio del año 2026".



"Por lo tanto, aquellos que cobran el salario mínimo van a estar pagando retenciones. Lo están haciendo ya desde enero y lo harán hasta el mes de junio del año 2026. Pero, además, eso no significa que se lo vayan a devolver porque, para empezar, tienen obligación de presentar la declaración de la renta. Y, por tanto, ya veremos si acaban pagando o no el IRPF", ha enfatizado.



Además, ha dicho que ha quedado "claro" que para Yolanda Díaz "también vale más el sillón de la Moncloa que proteger a aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional" mientras que para María Jesús Montero "solo hay una misión, seguir recaudando a toda costa, aunque sea a costa de aquellos que cobran el SMI".



A su entender, no pueden decir que eso es "progresista" porque se produce en el año en que acaban de saber que "se ha obtenido una recaudación récord en el año 2024", algo que, a su entender, es para la "fiesta del sanchismo" y el "pago de los privilegios" a los socios del presidente del Gobierno para seguir en la Moncloa.