Feijóo cerca a Sánchez con el SMI y le reprocha su gasto en asesores y en publicidad institucional

Nada nuevo bajo el sol. Mismos protagonistas, mismos golpes. Mismo efecto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cercado este miércoles en el Congreso a Pedro Sánchez con el salario mínimo. El jefe de Génova ha afeado al presidente del Gobierno en la sesión de control que esté obstinado en gravar con IRPF a los "mileuristas" que perciben el SMI, pero sí, porque le "interesa", costee los servicios de cientos de asesores en Moncloa o en publicidad institucional.

"¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en el control de Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores que el último gobierno de Rajoy. En Moncloa, tiene 525 asesores. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa, sí hay dinero, ¿no?", ha espetado Feijóo,

Sánchez ha respondido a la pregunta que tenía en el guion y que registró el líder del PP, aunque al principio la ha cambiado. Y ha vuelto a sacar pecho de la buena marcha de la economía: "Mire, en el año 2018, el salario medio de nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018, la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018, había 19 millones de personas ocupadas. Hoy son casi 22 millones", ha presumido el líder socialista. Sánchez ha tirado una vez más de la hemeroteca de casos de corrupción del PP: "Hablando de las retenciones, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no retenía el IRPF".

Feijóo ha intentado echar sal en la herida de la división de la coalición a cuenta del SMI y de los casos de corrupción que acechan a Sánchez. "Llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. No paran de trabajar y ustedes les fríen a impuestos que acaban convirtiendo en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia. ¿Cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta la vicepresidenta del gobierno? ¿Cómo van a creerle a usted hablando de aranceles si el mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo".

Pero Sánchez ha recuperado la vieja cantinela de que Feijóo es un 'fake', "un coloosal engaño". "Usted vino aquí, se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era hacer propuestas, moderación, pactos de Estado... Pero tiene al señor Tellado, al señor González Pons y a Miguel Ángel Rodríguez, esos son los estadistas con los que comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación con cerrarles, gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible, como a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Señor Feijóo, no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace".