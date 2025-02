Feijóo avisa a Sánchez de que debe hablar con el PP si quiere apoyos para la política de defensa

El mundo está revuelto. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está más solo que nunca. No solo dentro de España. También fuera. Por eso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha avisado este miércoles en el Congreso, durante la sesión de control, de que debe hablar con su partido si quiere apoyos para desplegar la política de defensa que exigen los aliados internacionales de España. No solo para apoyar a Ucrania, sino para independizar militarmente a la Unión Europea de Estados Unidos.

"¿Quién cree que le va a apoyar en la política exterior y de defensa, si no la pacta con el partido mayoritario de la Cámara? Sus socios le han dicho que no cuente con ello y desprecia al partido mayoritario del Congreso y el que tiene la mayoría absoluta en el Senado. El mundo está definiendo su futuro y a usted solo le preocupa el suyo personal: estar un tiempo más en el Palacio de la Moncloa", ha afeado Núñez Feijóo. Lo cierto es que el Gobierno no ha levantado el teléfono para abordar con el principal partido de la oposición la política de Estado que necesita desplegar Moncloa para lidiar en el contexto internacional.

Sánchez ha obviado por completo mencionar si quiera las divisiones internas que provoca en su coalición el aumento de las partidas presupuestarias para defensa. Y se ha limitado a reseñar cómo funcionaría una hipotética coalición de PP y Vox: "Tendríamos de vicepresidente del Gobierno al señor Abascal, defendiendo los aranceles de la administración estadounidense contra Europa. Tendríamos al señor Pons como ministro de Asuntos Exteriores diciendo que el presidente de Estados Unidos es un ogro naranja. No lo digo yo, lo dice el señor Pons. ¿Ve usted a dónde quiere llegar, señoría? Es que no hay color entre su potencial gobierno de coalición y este gobierno de coalición".

Pedro Sánchez es un presidente débil. No por su carácter, pero sí por sus apoyos parlamentarios. El Ejecutivo depende, al carecer su grupo político de una mayoría absoluta, de los partidos que le dieron la confianza en la investidura. Y muy pocos están a favor de aumentar las partidas presupuestarias de defensa, el gran debate —y la gran urgencia— que sacude las principales cancillerías europeas ante la amenaza rusa y la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. La situación es crítica; muy compleja. Y los europeos, conscientes de las dificultades y de la soledad a la que se enfrentarán al menos los próximos años de presidencia republicana en Washington, deliberan sobre la necesidad de aumentar el gasto militar para independizar a la UE del viejo paraguas americano.

El presidente español pidió la semana pasada en París, donde acudió a la cita que convocó el presidente francés para armar una postura común ante el desaire de Estados Unidos, mancomunar, como ocurrió durante la pandemia de la COVID, la deuda con la que financiar el gasto en defensa. Todo con el objetivo de aligerar los presupuestos nacionales. Como ya contó este diario, fuentes gubernamentales admiten que Sánchez busca deuda europea para defensa ante su falta de apoyos en el Congreso. El presidente Sánchez, con su propuesta mancomunada, trata de eludir el 'no' de sus socios y el escollo —insalvable— de aumentar las partidas en defensa.

El Gobierno busca contrarreloj fórmulas para aumentar el gasto en defensa. Y es que, más allá de las urgencias europeas, la propia OTAN quiere que los países alcancen el equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) "antes de verano" y España se sitúa aún en el 1,29%. Los datos del Observatorio NextGen de Llorente y Cuenca (LLYC) señalan que, en el marco de este mecanismo "de Recuperación y Resiliencia", se han destinado a dicha partida solo 233 millones de euros de los más de 80.000 millones que recibió España. Es decir, apenas un 0,3% de la dotación total.