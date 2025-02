Feijóo trata de poner a Sánchez contra las cuerdas de sus socios ante el debate de Defensa: “No tiene apoyos”

Se empieza a proyectar la sombra de un nuevo cisma sobre el Gobierno de coalición. A cuenta del gran debate que está por abrirse en España: el incremento del gasto en Defensa. Con el orden mundial en vilo por los costantes aspavientos de Donald Trump, la OTAN apremia a nuestro país a ponerse las pilas con la inversión militar. El objetivo sigue inalterado: llegar al 2% del PIB en 2029. Pero tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo saben que no basta con el compromiso asumido en la cumbre de 2022. Ayer mismo, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, espoleó a los aliados: "Si no reaccionan, les llamará un simpático hombre de Estados Unidos".

En la contienda doméstica, quienes se muestran en dosbandos enfrentados entre sí son los dos partidos que sientan cada martes en la mesa del Consejo de Ministros. PSOE versus Sumar. Otra vez. Y el líder del PP quiere hurgar en esa herida, que aún sangra por la tributación del Salario Mínimo. De ahí su interés en que el jefe del Ejecutivo, después de participar en la cumbre extraordinaria organizada por Emmanuel Macron en París para abordar una respuesta al posibel fin de la guerra de Ucrania, acuda al Congreso de los Diputados para: "Compartir la información de la que dispone, explicar los riesgos a los que nos enfrentamos, comunicar los compromisos internacionales que España pueda estar asumiendo y manifestar con qué apoyos pretende afrontar esos compromisos que asume".

Así lo expresó este jueves, durante un discurso en el V Foro Anfac, la patronal de fabricantes de vehículos. "Si se está hablando de la seguridad europea y, por tanto, de la seguridad española; si se está hablando de invertir recursos públicos para garantizar esa seguridad, se tiene que hablar de cuánto va a costar y de cómo se va a materializar. Y se tiene que hacer en la sede de la soberanía nacional", recalcó. Acto seguido, el grupo popular en la Cámara Baja registró una petición de "comparecencia urgente" de Sánchez.

Lo que en realidad quiere el jefe de la oposición es forzar un pleno monográfico sobre Defensa en el Hemiciclo para reverberar su debilidad parlamentaria y, más importante aún, ponerlo conra las cuerdas de sus socios. "No tiene apoyos", sintetizan en Génova, donde recuerdan que desde Sumar hasta Podemos pasando por Bildu, BNG o ERC, se oponen frontalmente a elevar el gasto militar. "La prioridad no es aumentar el gasto militar, está disparatado", contravino recientemente el responsable de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, cuota del partido minoritario, en una entrevista en Onda Cero.

El PP, cuando parece que pintan bastos para Sánchez en el Parlamento, se retrotrae a las palabras que pronunció Feijóo en la sesión de investidura del socialista: "Cuando le fallen sus socios, no me busque". Fuentes de su equipo reiteran ahora que la responsabilidad del PP es "cambiar al Gobierno", no hacerle "un favor". Por eso, se resisten a confirmar qué harían en caso de que el Gobierno acabe tocando la puerta de Génova con el gasto militar: "Primero, que nos llamen; luego, ya veremos".

El PP teme otro decreto ómnibus

Pero el puente habrá que cruzarlo cuando se llegue al río. De momento, todo lo que tiene previsto la Moncloa es dar luz verde a un decreto para subir el sueldo de los militares. Un parche que no redondea ni una décima la cifra comprometida con la OTAN para elevar el gasto en Defensa. Y, de entrada, el PP ni siquiera confirma su voto favorable. Se guarda el as en la manga. "A ver si nos van a querer colar esto en otro decreto ómnibus", alerta un destacado diputado nacional.

En los últimos días, el PP intensifica su denuncia sobre la incapacidad de gobernar del Ejecutivo en un momento crucial para Europa. "No se ponen de acuerdo ni con la posición que hay que mantener con Rusia, ni con Ucrania, ni tampoco con el papel que tenemos que mantener con Estados Unidos". Una falta de cohesión que deriva en que España se convierta en "una fuente de desconfianza en política exterior y en Defensa".

Si la geopolítica se ha convertido en un factor de creciente preocupación en la sociedad europea y española, Feijóo lamenta la "sensación de que no hay nadie al mando", cuando "muchos ciudadanos" lo que esperan son "respuestas", y aprieta por las cuitas en la coalición: "No sabemos si Sánchez es capaz de entenderse con sus socios, es evidente que en el Gobierno no hay acuerdos y que entre el Gobierno y los socios hay divergencias. Lo que sí advierto es que no se puede jugar con nuestra seguridad".