Feijóo remite a Sánchez un decálogo de medidas ante los aranceles: "No puede seguir sin hacer nada"

Jornada maratoniana en Génova 13. Desde primera hora, las puertas de la sede nacional del Partido Popular han sido un trasiego de gente. Una treintena de personas que representan a asociaciones y patronales de los sectores más afectados por la guerra comercial de Donald Trump, junto a los responsables de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, se han sentado en una misma mesa con Alberto Núñez Feijóo, que trata de liderar una respuesta a la escalada arancelaria del mandatario norteamericano.

Según ha anunciado el jefe de la oposición en un discurso ante la dirigencia de su formación, el PP remitirá esta tarde al Palacio de la Moncloa un decálogo con diez propuestas para incorporar en el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros (y que los populares recibieron anoche, de madrugada). Además, está previsto que Juan Bravo, responsable económico del partido, tenga una llamada telefónica a lo largo del día con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Ante los "momentos complejos" que atraviesa el orden mundial, Feijóo ha recetado "unidad" y ha tendido la mano al Gobierno. No obstante, a pesar de su tono conciliador y de reconocer que la respuesta planteada hasta la fecha por Pedro Sánchez "tiene elementos acertados", ha lamentado que el plan trazado por la Moncloa sigue "en situación embrionaria" y ha advertido: "El Gobierno no puede seguir no haciendo nada. No podemos encarar esta situación sin una hoja de ruta".

El presidente popular ha exigido al Gobierno que tome "decisiones estructurales" ante esta crisis. En su opinión, no vale un "Plan de choque a corto plazo", sino que es necesario pensar en grande, con reformas de calado que puedan impulsar nuestra economía a largo plazo. Por eso, ha puesto encima de la mesa tres "medidas inmediatas": un "Plan de Competitividad Industrial", una "revisión a la baja de la política fiscal" y que España "tenga Presupuestos".

Sobre la hoja de ruta trazada por el Gobierno, Feijóo ha reclamado "transparencia total" con el primer decreto, que se aprobará mañana. Una vez más, ha reprochado que de los 14.000 millones anunciados por Sánchez, sólo 400 son a fondo perdido y ya estaban comprometidos en el Plan Moves. "Falta un plan real del Gobierno para un nuevo escenario comercial que exige decisiones de mucho mayor calado”, ha recalcado.

Las propuestas del PP

En cuanto a los planteamientos de su partido, ha defendido rebajar en 16.000 millones la factura eléctrica, para que hogares e industrias puedan capear los efectos perniciosos de los aranceles. En materia fiscal, ha incidido en la necesidad de bajar impuestos, con cuatro medidas prioritarias: "Aprobar la Ley de Fiscalidad Agraria, reducir las cotizaciones sociales para los sectores afectados, ajustar el impuesto de sociedades y rebajar el IRPF ante la inflación". Lo que no puede suceder, ha alertado, es que España tenga que torear los aranceles "con empresas y ciudadanos más débiles por la brutal presión fiscal del Gobierno".

A nivel comunitario, el presidente del PP ha reivindicado el papel de la Unión Europea en el mundo, con "un mercado de 450 millones de ciudadanos"; una "gran fortaleza" a la hora de poder abrir" la economía española en distintas direcciones. Y si Estados Unidos decide aislarse, Feijóo piensa que Bruselas está obligada a explorar "acuerdos comerciales" con otros aliados. Por ejemplo: India, o los países de sudamérica que conforman Mercosur.

Eso sí, el "marco aperturista", ha agregado, "debe acompañarse de la defensa" de los productores españoles, "que deben competir en igualdad de condiciones". Al respecto, Feijóo ha pedido al Ejecutivo que se siente con las comunidades para alumbrar "un plan de coordinación y refuerzo de las políticas aduaneras y de vigilancia de mercado que garantice que los productos que importemos alcancen los estándares de seguridad y medioambientales que hemos fijado internamente".