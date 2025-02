Feijóo refuerza el equipo de comunicación de Génova con una agencia experta en redes sociales

El 11 de febrero, antes de reiniciar el curso Parlamentario tras el parón navideño -de más de un mes-, Alberto Núñez Feijóo reunió en la Carrera de San Jerónimo a sus diputados y senadores para fijar prioridades y afilar estrategia. Durante su intervención en cerrado, pidió un mayor y mejor uso de las redes sociales, donde abundan las nuevas generaciones de votantes, las que más se le resisten al Partido Popular, tal y como refleja la demoscopia.

Según ha podido saber Vozpópuli, para dar un impulso a la comunicación digital, el líder popular ha decidido reforzar el equipo de comunicación de Génova con una agencia de publicidad experta en creación de contenido para plataformas como X, Instagram o TikTok. Desde hace meses, hay una decena de personas que trabajan en remoto con la llamada redacción de la sede nacional, donde una treintena de profesionales procedentes de distintos ámbitos pergeñan la estrategia comunicativa que lidera el periodista madrileño Luis de la Matta.

La finalidad es amplificar el mensaje del partido y ganar nicho entre los nuevos canales, convertidos en puntales para atraer votantes. Buen ejemplo de ello es lo que sucedió en las últimas elecciones europeas con el resultado que cosechó el antisistema Alvise Pérez: 800.000 votos y tres escaños sin salir de Telegram. No obstante, el universo virtual no deja de ser un espejismo que no se ajusta a la vida real. De lo contrario, no se entiende que Feijóo es el líder político español más votado y, a su vez, el que menos seguidores tiene en la antigua Twitter: 231.000 frente a los 913.000 de Santiago Abascal o los casi dos millones de Pedro Sánchez.

Pero si los jóvenes navegan en las redes, no hay duda -basta mirar los datos referidos- de que, a día de hoy, las redes representan uno de los puntos débiles del PP. De ahí el refuerzo en el equipo de comunicación digital, que empieza a dar sus frutos con publicaciones más disruptivas, algunas de ellas creadas con inteligencia artificial, y con una expansión en plataformas que hace un tiempo no se atrevía a explorar la formación conservadora. Desde el pasado verano, Feijóo se ha convertido en un habitual de Instagram y TikTok, donde cuelga post que buscan la cercanía con el elector.

No es ningún secreto que el punto fuerte del PP son los votantes adultos. Así lo reflejan los cualitativos de las encuestas: si en España sólo votasen los jubilados, la mayoría absoluta estaba más que garantizada. A contrario sensu, los jóvenes suelen decantarse por opciones más rompedoras. Y en el caso de la derecha, el partido que se lleva la palma es Vox, que precisamente centra buena parte de sus esfuerzos en las redes sociales, con un poblado ejército de cuentas con el que logra dominar el algoritmo, clave para marcar la discusión pública.

El PP descarta usar 'bots'

El PP quiere dar la batalla en el campo digital. Eso sí, según aseguran fuentes de la dirección del partido, sin beneficiarse de algunas de las malas artes a las que otros recurren para entrar en el podio. "A la agencia le hemos dado indicaciones de que ni se pueden comprar seguidores ni se pueden generar bots con los que manipular o engañar las cifras", remacha una persona próxima a Feijóo. "Nos negamos categóricamente a utilizar perfiles sintéticos".

Más allá de las redes sociales, el PP apuesta por cortejar el voto joven a través de iniciativas de gran calado, como el reciente Plan de Vivienda, que busca dar respuesta al principal problema de los españoles según el CIS. Núñez Feijóo quiere abanderar la solución a la crisis de la vivienda en España, que a afecta a todas las capas de la sociedad pero que se ensaña especialmente con los jóvenes. En lo que llevamos de año, el líder popular ha desgranado todo un abanico de medidas. Unas, para que las apliquen sus dirigentes territoriales en ayuntamientos y comunidades autónomas, otras para que se debatan en las Cortes a lo largo de la legislatura. Por otro lado, ha presentado un programa en materia de Conciliación, otro asunto que afecta al público juvenil.