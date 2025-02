Feijóo anuncia que los presidentes del PP votarán en contra de la condonación de la deuda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado este lunes que los presidentes autonómicos de su partido votarán en contra de la condonación de la deuda que el Gobierno ha anunciado para todas las regiones por ser un "pago" a los independentistas para que Pedro Sánchez siga al frente del Ejecutivo.



Feijóo ha afirmado que los presidentes de su partido "van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas".



El jefe de la oposición ha reaccionado así, en una comparecencia este lunes ante los periodistas, al anuncio del Gobierno de que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, un paso que tiene como origen el acuerdo de investidura con ERC, que ha avanzado la quita de 17.104 millones de euros de deuda catalana.´



Feijóo ha avanzado la posición de los suyos, dos días antes de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe aprobar esta propuesta de Hacienda, que para entrar en vigor tiene además que tomar forma de ley orgánica y ser aprobada en el Congreso de los Diputados.



El líder del PP, que ha comparecido ante los periodistas tras mantener una reunión sobre la guerra de Ucrania, ha opinado además sobre la decisión de Junts per Catalunya de retirar la proposición no de ley que instaba al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza.



Al respecto, ha dicho que "continúa la función" y que el "teatrillo entre Junts y el Gobierno" lo están financiando los impuestos y, por tanto, "los españoles están pagando muy cara la continuidad de Sánchez".



Según Feijóo, ese será el resumen de la legislatura "dure lo que dure": "cuánto cuesta el apoyo de los independentistas para que Sánchez, después de perder las elecciones, pueda proseguir como presidente de Gobierno".



"Los independentistas piden y los españoles pagamos y eso no había pasado nunca en la historia democrática de nuestro país", ha recalcado.



Además, ha abundado en los argumentos para oponerse a la quita de la deuda, al sostener que "pagar lo que otras comunidades autónomas han gastado, aquellos que han sido más contenidos en el gasto, es lo contrario de la buena gestión, lo contrario de la equidad, y lo contrario de la igualdad".