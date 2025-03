Feijóo presenta su plan para los autónomos: no tendrán que declarar IRPF si cobran menos de 12.000 euros

La semana económica arranca en Madrid con la asamblea de ATA, la patronal mayoritaria de los trabajadores autónomos en España, que reelige a su presidente, Lorenzo Amor. Allí, se ha comprometido Alberto Núñez Feijóo a emprender una "ruta de autónomos" para "llevar y explicar a todos los lugares de España" un plan que hoy ha comenzado a esbozar con dos medidas de gran calado.

La primera: "Los autónomos que cobren menos de 12.000 euros no tendrán que hacer declaración de IRPF". La segunda: "Que aquellos que cobren más solamente tendrán que hacer una declaración al año y no una por trimestre".

Se trata del anticipo de un paquete en el que el PP, según su líder, "lleva trabajando muchos meses". El objetivo final es "facilitar la vida laboral, fiscal y económica del conjunto del colectivo", asediado por un sin fín de avatares que le complican su día a día. "Un infierno fiscal y burocrático".

Durante su discurso, Núñez Feijóo ha elogiado a los autónomos: "Son ustedes una parte fundamental del pulso económico de España, representan a más de tres millones trescientos mil trabajadores en España, esto supone el 80% del tejido productivo de nuestro país. Estamos hablando de un trabajador muy especial, que es propietario y gestor, que se la juega todo, que asume toda la responsabilidad".

Los autónomos, ha proseguido, son "el retrato de nuestro país", un paisaje repleto de "tiendas de pueblos, bares, cafeterías, talleres de coches, agricultores, ganaderos, pescadores, agentes de seguros".

A todos ellos, les ha tirado la caña con una propuesta que quiere incidir en cinco cuestiones: "Reducción intensa de la burocracia, medidas fiscales de alivio en el pago de impuestos y de cuotas, equiparación de derechos con los asalariados, garantía real de segunda oportunidad y facilidades para el relevo generacional y continuidad en los negocios".

Censura la corrupción del Gobierno

Trazando una suerte de paralelismo con la salud de la economía española, Feijóo ha tratado de aterrizar el “cohete” del que presume el Gobierno: “El autónomo sabe que si gasta más de lo que tiene le harán la vida imposible, no se puede mantener una espiral infinita de deudas, malgasto. Sabe que la gestión de un Gobierno que gasta lo que no tiene y que deja miles y miles de millones a deber, no es la gestión adecuada”.

Tampoco ha desaprovechado la ocasión para hacer alusión a la corrupción, que se ha convertido en uno de los grandes elementos de desgaste de su rival, Pedro Sánchez. “Entiendo perfectamente el enfado de un autónomo que no para de pagar cada día, desde que levanta la persiana, y que, después de bajarla, lamentablemente, ve los informativos, escucha las radios y consulta la prensa digital y advierte que el dinero de los españoles hay que gestionarlo con respeto”.

Cosa que, ha denunciado Feijóo, no ocurre: “No está el dinero de los españoles para financiar y satisfacer caprichos ni para malgastos. No se puede usar el dinero de los españoles en corruptelas, en centenares de asesores puestos a dedo, en campañas ideológicas absurdas, en intervenir empresas privadas, ni en servicios de prostitutas”. Un dardo directo hacia el escándalo de Jessica Rodríguez, la mujer que José Luis Ábalos, antaño hombre fuerte del Gobierno y del PSOE, colocó en una empresa pública en la que nunca trabajó.