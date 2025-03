Feijóo muestra su sorpresa por la futura llamada de Sánchez y por el "apartheid" a Vox

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este jueves en Bruselas -donde se encuentra para participar en la reunión del Grupo del Partido Popular Europeo (EPP) para analizar la situación de la guerra en Ucrania- sorprendido por el anuncio de Pedro Sánchez de que llamará a todas las fuerzas políticas, salvo Vox, para hablar sobre Ucrania y también por el "apartheid" a la tercera fuerza política del país. "No sé exactamente de qué nos quiere informar el presidente del Gobierno de España" y "me sorprende este apartheid que quiere hacer" al partido de Santiago Abascal, ha apuntado en una rueda de prensa. Feijóo ha hecho estas declaraciones unos minutos después de que Sánchez haya informado también en Bruselas de que llamará la próxima semana a los líderes de los grupos parlamentarios, salvo al de Vox, para concertar una reunión presencial con el fin de analizar la situación de la guerra en Ucrania y las conversaciones para intentar la paz.



El líder 'popular' se ha quejado de que Sánchez nunca le ha convocado para hablar ni de política exterior, ni de política de seguridad ni de Ucrania" y ha asegurado que no lo llama "desde la reunión preparatoria a la sesión de investidura". De hecho, aunque suelen verse las caras en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso, el posible encuentro entre los dos será la primera reunión en privado desde el 22 de diciembre de 2023.



Sánchez ha hecho el anuncio a su llegada a la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que analiza en Bruselas la seguridad en Europa y los pasos que pueden darse hacia la paz en Ucrania. El jefe del Ejecutivo ha recordado que a finales de marzo comparecerá en el Congreso en relación con este asunto y para dar cuenta de las últimas reuniones internacionales a las que ha asistido. En este sentido, Feijóo ha dicho que Sánchez debería informar al Congreso español antes de al Consejo Europeo sobre "cuál es la posición de España, cuáles son los compromisos que va a asumir España, cuál es el incremento de gasto en defensa que está dispuesto a asumir el Gobierno". Y ha insistido: "Eso tiene que ser debatido en el Congreso de los Diputados y tiene que pedir autorización al Congreso de los Diputados para cualquier decisión en materia de seguridad, como han venido haciendo siempre todos los presidentes del Gobierno de España".



Feijóo lleva semanas quejándose de que Sánchez no se ha puesto en contacto con él pese a la delicada coyuntura internacional tras la llegada de Donald Trump al poder y su injerencia en la guerra de Ucrania. El líder del PP ha afirmado que mientras que la mayoría de los primeros ministros están contando lo que hacen, Sánchez "no ha dado ninguna explicación ni a los ciudadanos españoles, ni se ha dirigido a la nación ni tiene ninguna autorización del Congreso de los Diputados para marcar posición en materia de seguridad para España".



En el encuentro que ambos líderes tuvieron hace más de un año, que se celebró en el Congreso y duró dos horas, ambos dirigentes acordaron llevar a cabo una reforma de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' del artículo 49 y sustituirlo por 'personas con discapacidad'. Sin embargo, no lograron ningún acercamientos en otros asuntos de aquel momento, como la ley de amnistía o la moción de censura en Pamplona.