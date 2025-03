Feijóo lamenta el desprecio de Sánchez al equipararlo a Bildu para negociar el gasto en defensa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que ya ha recibido una llamada de Moncloa para citarle a su reunión del jueves con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de Ucrania y el gasto en defensa, pero ha pedido al presidente que le detalle por escrito sobre qué quiere hablar. "Estamos solicitando al actual presidente del Gobierno un informe detallado, previo y por escrito, que aporte un mínimo de luz de qué quiere hablar, de qué quiere hablar, cuáles son los recursos que va a disponer, qué apoyos cuenta para hacer la propuesta", ha dicho.



En un acto público en Palma, Feijóo ha confirmado que acudirá a esta reunión aunque no le gustan "las frivolidades en los asuntos serios", ya que "la seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos". El líder popular ha insistido en que en un tiempo tan breve no se puede hablar "del momento geoestratégico más complejo y más difícil" que el mundo ha vivido en las últimas décadas, en el que están en juego la seguridad de la Unión Europea y de España.



"¿Las inversiones multimillonarias que la Unión Europea va a obligar al Gobierno de España a hacer, lo va a despachar entre veinte o treinta minutos, con un tiempo tasado, y con el mismo tratamiento (al PP) que se le va a dar a EH Bildu y sin más información que la que tenemos a través de los medios de comunicación? No parece el mejor ejemplo para tratar un asunto de estado", ha protestado Feijóo. Con el PP, ha añadido, el Gobierno tendrá que "hablar largo y tendido" de la seguridad de España, de la seguridad europea y de los recursos que el Gobierno se ve obligado a invertir en defensa.



Feijóo ha recordado en su intervención que hace quince meses que el presidente del Gobierno no habla con el primer partido de España y que si ahora lo hace no es "por convicción" sino por "obligación" y "necesidad", porque "parece ser que no tiene apoyos necesarios para hacer frente a ese desafío".



El líder popular ha llamado a Sánchez a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicarle a toda la nación cuál es la postura de España en la defensa de Europa y qué recursos y qué aliados tiene el gobierno para un incremento del gasto militar. Sánchez se reunirá el próximo jueves en Moncloa con el líder del PP y con los representantes del resto de grupos del Congreso, menos el de Vox, para analizar la seguridad en Europa, la situación de la guerra en Ucrania y las conversaciones para intentar la paz.



Todo ello después de que anoche anunciara que España hará un esfuerzo para llegar al 2% de su PIB en gasto en defensa antes de la fecha fijada inicialmente para ello, el 2029, un anuncio que se produjo en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo extraordinario convocado ayer en Bruselas para abordar la seguridad europea.