Feijóo: "Ha dimitido un Sánchez Pérez-Castejón, por algo se empieza"

La noticia se retransmitió ayer, a mediodía, en las radios españolas. "Dimite Sánchez". Algunos en Génova 13, sede nacional del PP, casi dieron un salto de júbilo. Pero los locutores leyeron a tiempo el predicado y la alegría mermó ostensiblemente. No hubo gatillazo. El protagonista era el hermano del presidente del Gobierno, que ha decidido dar un paso atrás y deja el puesto de director de la oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, por el que la justicia le ha puesto la lupa en busca de un posible delito contra la Administración Pública.

Eso sí, para Alberto Núñez Feijóo, como indicio -o preludio-, no está nada mal. "Ha dimitido un Sánchez Pérez-Castejón, por algo se empieza", ha festejado este jueves desde Castilla y León, donde ha intervenido ante los medios -sin responder a preguntas- tras visitar una empresa de construcción de viviendas de madera junto al presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco.

Con una media sonrisa, el presidente del PP ha hecho referencia a la renuncia del hermano músico de Pedro Sánchez, a la que cree que deberían acompañar otras tantas: "Deberían seguir por este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputados en las tramas de corrupción incluyendo al uno".

"España necesita soluciones, no sumarios judiciales. Necesita políticos limpios, no políticos que se sienten en los banquillos de los juzgados, España necesita un presidente libre de sospecha y no un presidente cercado por casos directos de corrupción", ha añadido.

En opinión de Feijóo, en este momento "el objetivo fundamental" del Gobierno es "solventar sus problemas judiciales y sus problemas personales". De ahí la parálisis para desplegar una agenda gubernamental que ataje los principales problemas de los españoles. Y por eso, la apuesta del PP de acompasar la labor de oposición con otra de alternativa. "Frente a la agenda del escándalo del Gobierno, seguiremos desplegando nuestra agenda del cambio", ha insistido.

Otra medida en Vivienda

La estrategia del PP, según su presidente, tiene que ser "enfocar los problemas de los españoles con propuestas concretas" en materias como la "conciliación", para resolver "el problema de la natalidad" en nuestro país. O la vivienda, el gran asunto de la legislatura y al que los populares están dedicando buena parte de sus energías.

Después de presentar hace unos días las líneas maestras del Plan de Vivienda para atajar la crisis "desinmobiliaria", hoy Feijóo ha desvelado una nueva iniciativa que busca dotar de más trabajadores al sector de la construcción y agilizar así la construcción de nuevos inmuebles. Se trata de una reforma de la Formación Profesional que incluirá formación reglada para adaptar esta modalidad de estudios a las necesidades del sector, con un modelo de educación dual para que sea más rápida la incorporación de los profesionales al mercado laboral.

También ha propuesto un plan común de certificados de profesionalidad ante la situación de emergencia y el déficit de profesionales. Todo para poner fin a una problemática que existe en nuestro país en el sector de la construcción. Y es que tan solo uno de cada diez empleados es menor de 30 años. Según los cálculos del PP, se necesitan unos 700.000 empleados adicionales. "Cerremos el círculo de la mano de obra que está esperando el mundo de la construcción y, así, crear empleo en el país con más paro juvenil, femenino y más paro general de toda la Unión Europea", ha subrayado Feijóo.