Feijóo golpea a Sánchez por intentar controlar medios: "Lleva dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a Ucrania"

El ruido de los cañonazos en la guerra abierta entre Moncloa y Prisa se ha escuchado este miércoles en la sesión de control en el Congreso. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha golpeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su plan para controlar medios de comunicación: "Lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania".

El jefe de Génova ha recordado al líder socialista que "el dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas [en referencia a Telefónica] ni para comprar gobiernos". "Tiene miedo a la verdad, tiene miedo a la libertad", ha reprochado Feijóo.

El jefe de la oposición ha tirado de ironía al constatar que Sánchez no ha respondido a su pregunta inicial: "Con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ya es mala suerte que no se entere de nada de lo que ocurre a su alrededor. Tampoco estaba al tanto de lo que hacía Ábalos ni de lo que hace su hermano. Tampoco está al tanto de lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa. Mire, hace tres días el presidente de 'El País' tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. Y, desde luego, no se puede decir que este periódico no le conozca bien y el diario británico 'The Times' recogió la comparación de usted con el dictador Franco. Se gasta millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación".

Pero Sánchez ha soltado el argumentario de siempre: "En estos últimos 7 años, el gobierno de España ha aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Hemos aumentado en 120.000 millones de euros el presupuesto social. Y hemos aumentado en 30.000 millones de euros la transición ecológica. Y todo eso con una política fiscal responsable. Hemos reducido el déficit público, hemos reducido la deuda pública. Y estamos liderando el crecimiento económico en Europa y también las tasas de creación de empleo. ¿Cuál es la cuestión, señorías, cuando hablamos del presupuesto en defensa? ¿Cuándo se comprometió por parte de España 2% del PIB? Eso fue en el año 2014, con el señor Rajoy como presidente del gobierno. En 2018, cuando yo llegué al gobierno, el presupuesto en defensa estaba en el 0,9% del PIB, es decir, a años luz de llegar al 2%. Y eso es lo que pasa con el PP cuando gobierna, que ustedes prometen, pero luego incumplen. Y gracias a la política económica de este gobierno, hoy España está en condiciones de cumplir aquello que ustedes comprometieron".

El presidente del Gobierno también ha aprovechado para atizar a Feijóo con su mayor problema: el cuestionado presidente valenciano, Carlos Mazón. "Me alegro, señor Feijóo, de que se dé por enterado de la política de la defensa y la seguridad de este gobierno. Le diré una cosa: usted pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha en Valencia, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la dana del pacto verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable".