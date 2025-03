Feijóo expondrá ante Von der Leyen las grietas de Sánchez en Defensa

Una semana después de verse las caras con Pedro Sánchez en un infructuoso encuentro en el palacio de la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo viaja a Bruselas este jueves, en vísperas del Consejo Europeo más trascendental de las últimas décadas. Los Estados miembros se sentarán en una misma mesa para abordar un rearme en Defensa con el que hacer frente a la amenaza de Putin.

En la cumbre previa que organiza el PP europeo, Feijóo tendrá ocasión de conversar de manera informal con los principales gerifaltes de su formación, caso de Úrsula Von der Leyen, a la que -según avanzan fuentes de Génova- trasladará su preocupación por la ausencia de una hoja de ruta trazada por parte del Gobierno en España para elevar el gasto militar por encima del 2% del PIB, como reclaman las principales instituciones internacionales (la Casa Blanca, la OTAN y la UE).

En su ronda de consultas con los grupos parlamentarios -de la que excluyó a Vox, tercera fuerza del país-, el jefe del Ejecutivo eludió concretar nada. Tan solo dio a entender que cualquier aumento del gasto militar se hará de espaldas al Congreso de los Diputados, donde sus socios del mal llamado bloque progresista se oponen a destinar un euro más para Defensa, lo que obliga al Gobierno a explorar consensos con el PP.

Para los populares, el camino proyectado por Sánchez es el de una peligrosa deriva "autocrática". No obstante, en clave europea, descartan que a la Comisión le preocupe tanto cómo Sánchez pretende llevar a cabo la subida del gasto en Defensa, si a través de un plan que pase por las Cortes o con una ingeniería contable, como que la subida sea real y se ejecute cuanto antes.

"Europa lo que quiere es que el esfuerzo que hay que hacer como continente para reforzar la Defensa sea colectivo", sintetizan fuentes próximas a Feijóo, que recriminan la improvisación de Sánchez y sus triquiñuelas para no erosionar a los partidos que le mantienen la respiración asistida en el Parlamento.

"No es fácil engañar a la UE"

Sin embargo, el PP advierte de que el presidente no puede extender su filibusterismo hacia la Unión Europea. "Es sencillo engañar a los socios parlamentarios en España, pero no tanto a los primeros ministros europeos". En ese sentido, Feijóo, durante la cumbre del PP europeo en la capital belga, tratará de concienciar a sus colegas de partido de que España busca atajos para hacer que cumple con los compromisos que se ratifiquen en materia de Defensa sin cumplir realmente.

En su última comparecencia pública, Feijóo reprochó a Sánchez que los posibles "enjuagues" presupuestarios que pretende llevar a cabo para incrementar el gasto en Defensa pueden ser un "fraude de ley", porque comprometen las cuentas de España de forma permanente. No obstante, el líder popular puso todo el énfasis en la falta de información que transmite el Gobierno: "Nadie en España sabe qué va a hacer, ni qué presupuesto se va a destinar al gasto en Defensa y cómo se va a financiar".

Según denunció, el presidente "oculta información básica que afecta a la seguridad". Como publicó Vozpópuli, para el PP tiene máxima gravedad que Sánchez traslada más información de sus intenciones a los mandatarios europeos que a sus propios gobernados: "Los primeros ministros de la UE tienen más información de la Defensa de España que los españoles".

"España es uno de los pocos países no tienen un plan, su presidente, o no lo conoce, o no sabe hacerlo, o no se atreve a describirlo", incidió Feijóo, que no descartó la posibilidad de acudir a los tribunales si el presidente decide acometer el aumento del gasto en Defensa sin pasar por el Parlamento. "Estamos bordeando la falta de respeto a las reglas básicas de la Democracia, el PP no va a ser cómplice de esta anomalía democrática permanente en la que vivimos en España. No hay respeto al Parlamento, al Congreso, nos deslizamos por el barranco de la autocracia", sentenció.