Feijóo exige a Sánchez que su nuevo plan de Defensa se vote en el Congreso

Mientras Pedro Sánchez desgranaba en la Moncloa el plan con el que el Gobierno trata de llegar al 2% del gasto en Defensa en este 2025, Alberto Núñez Feijóo recibía en Génova a una treintena de diplomáticos y embajadores de países integrantes de la OTAN y la Unión Europea. A su llamado, han acudido representantes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Italia.

Ante todos ellos, ha garantizado que España volverá a ser "un aliado fiable que contribuya a mejorar la seguridad nacional y global". Eso sí... cuando cambie el Gobierno y sea él quien diriga el país. Porque, para el PP, vista la división interna dentro de la actual coalición, resulta ciencia ficción que las promesas anunciadas hoy por el presidente puedan llegar a materializarse en los próximos meses.

A juicio de Feijóo, la seguridad nacional empieza por "fortalecer la cohesión interna" y, en unas declaraciones remitidas a la prensa, ha afirmado que resulta "inaudito que buena parte del Gobierno y de sus socios parlamentarios" planteen la salida de la Alianza Atlántica. "El Gobierno está claramente dividido en el debate sobre Defensa", lo que -ha reprochado- conduce a la "parálisis" y a "comportamientos antidemocráticos, como negarse a presentar un proyecto de Presupuestos" o a no someter al criterio del Congreso la inversión aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

En ese sentido, el PP exige a Sánchez que presente "inmediatamente" las cuentas públicas y que todas y cada una de las medidas anunciadas esta mañana en la Moncloa pasen por las Cortes. "Esto no es un plan, y menos un plan del Gobierno, no es serio y no es democrático. España necesita un plan de Estado y esto es una maniobra más de Sánchez para aguantar en el poder a toda costa. Solo le preocupa la seguridad de su cargo", ha afirmado la número dos del partido, Cuca Gamarra.

A pesar de su debilidad parlamentaria, el Gobierno, lejos de tender la mano al primer partido de la Cámara, ha decidido presentar el plan en solitario. Tampoco ha contado con el apoyo de Sumar, partido minoritario de la coalición, que se ha manifestado abiertamente en contra.

El encuentro con los diplomáticos

Más allá del gasto en Defensa, el presidente popular ha abordado con los diplomáticos internacionales otros asuntos de calado, como la situación en Ucrania o el papel de China en el tablero internacional. En el encuentro, ha recalcado su pretensión de que España vuelva a liderar el atlantismo europeo y sea un país comprmetido con los valores democráticos. Actualmente, ha lamentado, España aparece "a la cola de los países contribuyentes" de las ayudas a Ucrania y el Gobierno es "uno de los principales clientes del gas ruso".

También ha pedido no perder de vista el flanco sur de Europa. "El Magreb y el Sahel suponen amenazas derivadas del yihadismo, el narcotráfico y el crimen organizado", ha advertido. Y para más inri, Rusia buscará desestabiliar a la UE "también desde allí". Feijóo, en clave geopolítica, ha recordado que el orden mundial que surgió tras la Segunda Guerra Mundial ha cambiado, pero "el vínculo trasanlántico sigue siendoclave", por lo que ha defendido la vigencia de Estados Unidos como "paíns indispensable" y a emplazado a Europa a "demostrar que aporta" en materia de Defensa para satisfacer al gigante americano.

Sobre China, ha alertado de que el objetivo del Partido Comunista es "lograr un cambio sistémnico del orden internacional". Por ello, ha cuestionado una vez más la reciente visita de Sánchez al país asiático, porque "no encaja con la visión de la UE y de la OTAN" y es, "cuanto menos, arriesgado y especialmente inoportuno".