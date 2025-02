Feijóo exige al Constitucional que "deje de manosear" las resoluciones del Tribunal Supremo

En su hoja de ruta para sortear la acción de la Justicia, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado investigado por un presunto delito de revelación de secretos con la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha llamado a la puerta del Tribunal Constitucional. De forma preventiva, antes incluso de que el órgano de garantías estudie el caso, Alberto Núñez Feijóo ha avisado: "Sería insólito que [el TC] volviese a dejar otra vez sin efecto resoluciones del Tribunal Supremo".

Para el líder del PP, en España empieza a ser común una "práctica jurídica muy perniciosa" que consiste en lo siguiente: "El TC entra en el fondo [de las decisiones del TS] y ejerce de un tribunal jurisdiccional más". Sucedió así con la anulación parcial de la sentencia de los ERE, que los populares han "recurrido ante el TJUE". Y no es descartable que, ahora, con el fiscal general, pueda ocurrir lo mismo.

Por eso, Feijóo, que este martes ha visitado a primera hora los estudios cadena COPE, ha manifestado: "Espero que el Tribunal Constitucional deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo y tengamos las garantías de un Estado de derecho pleno en España". En caso contrario, ha opinado, entraríamos en una situación en la que el Constitucional "actúa como tribunal de última instancia, que no es su función". A lo que ha insistido: "Que el TC se dedique a lo suyo".

En todo caso, el presidente popular no cree que la citada hipótesis vaya a "cristalizar", porque llevaría al Estado de derecho a "una situación muy grave" . Aunque, al mismo tiempo, ha puesto en solfa que "en la España actual todo aquello que parecía imposible al final se va superando". En cuanto al papel de la institución que preside Cándido Conde-Pumpido, ha recalcado: "Todos los ciudadanos están sometidos ante la ley y el hecho de ser miembros del TC no significa que no se pueda delinquir".

"Delincuente común"

Más allá de las suposiciones de lo que pueda pasar o no en el TC, Feijóo ha hecho referencia al último informe que la Guardia Civil ha aportado a la investigación del fiscal general en el Supremo, que acredita el formateo de sus dispositivos electrónicos. "Una vez que tiene conocimiento de que va a ser investigado, borra compulsivamente correos, whatsapss... tiene el comportamiento de un delincuente común, que es borrar las pruebas que le incriminan. Eso es insólito en cualquier democracia occidental y no tiene precedentes en la democracia española".

Según el líder de la oposición, "cuando un fiscal general está siendo investigado lo que tiene que hacer es dimitir". Y si García Ortiz ha decidido aferrarse es "porque no le interesa al Gobierno". Feijóo ha defendido que el fiscal general, en la supuesta filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, "ha hecho lo que el Gobierno le ha pedido".