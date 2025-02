Feijóo se enzarza con Sánchez por el SMI: "Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos"

Fin de las vacaciones. Los diputados vuelven a la rutina de la sesión de control, antaño aquella sesión en la que la oposición escrutaba al Gobierno, hogaño una especie de concurso de mítines sobre los principales temas de actualidad. Empezó Alberto Núñez Feijóo con su pregunta a Pedro Sánchez: "¿Quién va a pedir perdón a los españoles por los borrados del fiscal general del Estado, por su número dos en el Gobierno y el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo, por su hermano investigado por corrupción, por su mujer investigada y por ser usted un títere del separatismo?".

"Le agradezco el tono constructivo", arrancó Sánchez con sorna. Acto seguido, lanzó una retahíla de cifras macroeconómicas para llegar la misma conclusión: "El Gobierno funciona y España avanza". Después, en su segundo turno, el presidente del PP centró el tiro en la última gran polémica en España: la batalla en el Consejo de Ministros por la no exención del IPRF tras la subida del salario mínimo. "Confunde servir a los españoles con sacar tejada de ellos, quedarse con la mitad del SMI no es progresista y no es justicia social", le espetó al presidente del Gobierno.

Mirando a la vicepresidenta de trabajo, Yolanda Díaz, el jefe de la oposición reprochó el "paripé" en la Moncloa y tiró de ironía para ahondar en la división de la izquierda a la izquierda del PSOE: "A Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado". Más allá del SMI, Feijóo hizo una radiografía exprés de los escándalos que saplican a Sánchez: "Mire lo que dirán los progresistas del mundo de usted, usted encerró a todo un Consejo de Ministros en una habitación esperando instrucciones del señor Puigdemont, usted tiene un fiscal general del Estado cazado borrando pruebas de sus presuntos delitos según el informe de la UCO, ese que usted respeta cuando le interesa; usted tiene varios altos cargos pendientes de declaración en el Tribunal Supremo".

Y prosiguió: "Ahora lo fían todo a borrar WhatssAps y legislar en beneficio de personas concretas, bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atiende a la mayoría de los españoles? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No lo sabe, porque usted no puede bajar a la calle. Lo que dicen los españoles, señoría, es que España merece recomponer su democracia y que quien la ha degradado tanto no puede hacerlo. ¿Sabe lo que dicen? que si tuviese dignidad, ya lo hubiese dejado".

Si la palabra parlamento tiene origen en la discusión, tan sólo a cuenta del SMI concordó en algo el rifirrafe entre Sánchez y Feijóo. En su dúplica final, el presidente del Gobierno entró en la muleta de su oponente: "Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el SMI, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional".