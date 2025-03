Feijóo ve la cesión de las competencias migratorias como la "más grave de la historia constitucional"

Sin "paños calientes". Alberto Núñez Feijóo ve en la transferencia (o delegación) integral de las competencias migratorias a Cataluña, último pago que se cobra Carles Puigdemont de Pedro Sánchez para mantener el apoyo de los siete diputados de Junts, "la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional". Porque, esta vez, "las consecuencias desbordan la coyuntura local".

Van más allá. "Ya ni siquiera se perpetra sólo contra el Artículo 149 de la Constitución Española, sino que se perpetra contra el Artículo 2 de la Constitución Española, la unidad de una nación de las más antiguas del mundo", ha denunciado este miércoles.

El presidente del Partido Popular ha pronunciado un discurso ante el congreso de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automoción. El objetivo inicial era abordar los retos del sector y desgranar las principales propuestas de su formación.

No obstante, ha hecho un paréntesis para atender a la preocupación creciente de "todos los europeos" por la situación geopolítica. "Mucha gente se pregunta qué va a pasar, cómo va a resolver Europa el extraordinario desafío que tiene ante sí", ha expuesto antes de aterrizar el balón al campo español. "¿Cuál es la posición que va a defender España en esta coyuntura?", se ha preguntado.

Ante las "inversiones multimillonarias en Defensa", o los "aranceles que comprometen seriamente el futuro" de la economía española, Feijóo ha lamentado el mutismo del Ejecutivo: "La realidad es que nadie sabe hacia dónde va, con qué aliados cuenta, con qué recursos trabajará". A su juicio, "no es razonable que no haya ni una sola respuesta". O, más bien: "Injustificable que carezcamos de ninguna información sobre lo que va a defender España en el Consejo Europeo".

En ese sentido, el líder popular ha recordado que Sánchez "no tiene mayoría suficiente y no puede asumir ningún compromiso internacional". Y, "para más inri", tampoco se "puede obviar que en uno de los momentos más delicados a nivel geopolítico de las últimas décadas que vive la Unión Europea y España" el Gobierno "no sólo no informa, no lidera".

Y lo que, a ojos del PP, es peor: "Nos está desprotegiendo internamente, como estamos viendo en las últimas horas con el desmantelamiento del control fronterizo de extranjería y de inmigración del Estado". Una información que, ha reprochado Feijóo, los españoles han conocido por los medios. "La negociación ha sido clandestina, en el extranjero, de espaldas a las instituciones democráticas, en contra de los procedimientos reglados, sobre un asunto explícitamente vetado por la Constitución y como pago a un requisito político", ha sintetizado.

El presidente popular ha querido poner especial énfasis en que el último pacto sellado entre PSOE y Junts obedece a una exigencia, una contrapartida para continuar con la legislatura. "Alegar cualquier otra excusa, siento decirlo, es tomar por idiotas a los españoles", ha incidido. Acto seguido, ha profundizado en las consecuencias del traspaso de competencias: "Las fronteras, las políticas de inmigración, la política de extranjería es política de seguridad nacional. Son elementos nucleares que definen a cualquier nación".

Por tanto, ha subrayado, "lo que se está comprometiendo es la seguridad nacional para que el actual presidente del Gobierno siga siendo presidente del Gobierno". Un hecho sin precedentes. "A qué nivel de degradación hemos llegado para tener que recordar que ningún español es extranjero en España".

Según el presidente popular, "tolerar que en España vaya a haber dos políticas de inmigración, dar al independentismo lo que siempre ha buscado, el control de sus ficticias fronteras", supone ni más ni menos que "seguir desmantelando el Estado".