Feijóo arremete contra PSOE y PNV y reclama "la unidad de antaño" contra la "ignominia" de Bildu

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo no ha podido evitar pronunciarse. A raíz del II Congreso de EH Bildu, en el que ha salido de nuevo Arnaldo Otegi elegido como líder por más de un 94%, el presidente del Partido Popular (PP) ha expresado este sábado su "desprecio sin matiz" contra quien diga que en su partido tienen añoranza del terrorismo. En realidad, según una carta de cuatro folios que ha publicado en redes sociales el político gallego, lo que añora su partido es "la unidad de antaño" que había contra "la ignominia" de Bildu.



Núñez Feijóo hace estas afirmaciones en unas "reflexiones" después de lamentar que "no vayan a ser compartidas ni por el PSOE ni por el PNV", ya que sabe que ahora son "compañeros de batalla" de los que en su día "justificaban el terrorismo de ETA". El líder popualr se pregunta es su carta cuántos de los asistentes al congreso de EH Bildu "conocen los nombres y apellidos de quienes señalaron o apretaron el gatillo en los crímenes por resolver" o cuántos "justifican todavía el terrorismo". Dice también que los militantes abertzales "hoy se sienten más cerca de la independencia que persiguen, porque cada día el socialismo les da alguna esperanza más para ello", en referencia al socio al que mantienen en el Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, el líder popular ha asegurado que el PSOE y el PNV "son los principales fabricantes de votantes de Bildu". "Lo que no sé es si son conscientes del todo de que, con esa desmemoria, connivencia y normalización, además de una gran indignidad, son los principales fabricantes de votantes de un Bildu que, cuando les interesa electoralmente, dicen seguir temiendo".

"Contra el olvido y por la memoria siempre"

"No cabe el olvido ni el perdón mientras a Bildu y a los suyos les falte el arrepentimiento, el esclarecimiento y la vergüenza que aún no sienten", ha sentenciado Feijóo. "Contra el olvido y por la memoria siempre" son las últimas palabras de su comunicado.

"No vamos a consentir el olvido. La memoria democrática que el PP se afana en preservar, afortunadamente al lado de formaciones como UPN o Vox, es diferente a la de otros", ha asegurado el líder del PP, quien ha subrayado que tienen "la obligación de ser la voz que ya no tienen mujeres y hombres como Gregorio Ordóñez"

