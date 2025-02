Feijóo corteja a los agricultores frente a Trump: "No servirán los insultos de Sánchez ni el silencio de Vox"

Entre el insulto a Donald Trump de los unos y la aquiescencia con sus decisiones de los otros, Alberto Núñez Feijóo quiere liderar una vía intermedia de diplomacia, para no enfadar al gigante americano, y de rechazo a su guerra comercial contra la Unión Europea, para mostrar un cierre de filas con los sectores productivos afectados. Caso del agrícola, desde hace años uno de los graneros electorales que impulsan a Vox y en el que ahora el PP trata de recuperar espacio.

Ante el perjuicio que pueden causar en nuestro país los aranceles con los que amenaza Estados Unidos a la Unión Europea, el presidente popular ha dejado clara este martes cuál es su posición: "A los agricultores no les van a servir de nada los insultos del Gobierno y tampoco les va a servir para nada el silencio cómplice de partidos como Vox, que dicen que todo lo que hace la administración norteamericana está bien hecho".

Después de reunirse con una de las principales empresas exportadoras y distribuidoras de cítricos de la Región de Murcia, bastión del partido de Santiago Abascal, Feijóo ha insistido: "A nuestros agricultores no se les defiende ni con proclamas ni con pancartas, se les defiende con política, con diplomacia y con inteligencia. Estoy en contra de que el agrícola español sufra aranceles de Estados Unidos, creo que podemos evitarlo, y estoy en contra también de las exigencias burocráticas y reglamentarias de la UE para el sector".

En su afán por llevarse de calle el voto agrario, el presidente del PP no sólo ha expresado su rechazo a la política arancelaria de Trump, sino que también ha cargado contra algunas políticas europeas y del Gobierno español, al que directamente ha acusado de practicar un "sectarismo climático".

Plan de fiscalidad agraria

Acto seguido, el líder popular ha puesto encima de la mesa un plan "de fiscalidad agraria" que cuenta con cinco medidas: "Ampliar el umbral de ingresos para que agricultores y ganaderos sigan tributando por el sistema de módulos, deducción del IVA inversiones en maquinaria o medios de explotación, que el agricultor elija cómo quiere tributar, si quiere tributar por el último ejercicio o por la media de los últimos tres años; impulsar la deducción del 25% de los costes de los seguros agrarios, y dejar exentas de tributación las ayudas para compensar las pérdidas por inclemencias climatológicas".

Finalmente, si llega al palacio de la Moncloa, ha asumido un compromiso de hacer una auditoría en seis meses de "toda la burocracia española y europea" para disminuir la "hiperreglamentación a la que somete al sector, que siendo el 2% del PIB europeo, se le aplica casi el 50% de las normas que se aprueban".

Más allá del impacto que tienen las decisiones de Trump en el campo español, el presidente popular ha hecho alusión al otro gran frente abierto por el presidente estadounidense: el final de la guerra de Ucrania. El mismo día en el que Estados Unidos ha empezado a negociar con el régimen dictatorial de Vladimir Putin, sin contar con Zelenski ni con la Unión Europea, los líderes del PP europeo han celebrado una cumbre extraordinaria por videoconferencia en la que Feijóo ha defendido que "no sirve cualquier paz".

En su opinión, "la paz y el compromiso con Ucrania debe de ser liderado y aceptado por la UE y por EE. UU., ambos tienen que estar en ese proceso de paz justa y duradera". Porque, ha recalcado, están en juego los valores de "Estado derecho, libertad y seguridad" de los países miembro. "Estamos hablando de la seguridad presente y futura de la Unión Europea y, en consecuencia, la UE y el conjunto de la OTAN no puede borrarse de la solución que tenemos que alcanzar".

Ya en clave doméstica, ha proseguido con su cruzada por la división dentro del Gobierno para elevar el gasto en Defensa, como exigen la OTAN y Estados Unidos: "No sabemos si Sánchez es capaz de entenderse con sus socios, es evidente que en el Gobierno no hay acuerdos y que entre el Gobierno y los socios hay divergencias. Lo que sí advierto es que no se puede jugar con nuestra seguridad". Como publicó Vozpópuli, el PP no cierra la puerta a un acuerdo con el Ejecutivo para incrementar la inversión militar.