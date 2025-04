Feijóo aleja el apoyo del PP al decreto antiaranceles: "No estamos más cerca que ayer, es un parche"

Leído el primer decreto del Gobierno para hacer frente a la escalada arancelaria, Alberto Núñez Feijóo no tiene "ninguna duda" de que el separatismo ha logrado el objetivo que perseguía y, a través de una disposición adicional segunda, se establece una "criterio territorial" para beneficiar a Cataluña en el reparto de ayudas. Ayer, Junts presumió de arrancar un pacto que la Moncloa negó entonces y ahora. Pero el líder popular da toda credibilidad a la formación independentista y enciende las alarmas ante "una negociación encubierta".

Sobre el contenido del texto que se ha publicado hoy en el BOE, el presidente popular ha alertado: "Esta disposición puede dotar de arbitrariedad y confusión y eso no podemos compartirlo. ¿Qué tiene que ver el territorio con las empresas afectadas? las empresas afectadas son españolas actúen en el territorio que actúen, nada que ver con el criterio de facturación y exportación". Por eso, ha añadido: "Hoy no estamos más cerca que ayer en la posibilidad de apoyar este decreto, que es un parche y no una solución".

Como avanzó en exclusiva Vozpópuli, Feijóo se ha reunido este miércoles con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Durante el encuentro, le ha trasladado su apoyo ante una actuación que ha calificado como "prudente, inteligente, con diplomacia y consiguiendo la unidad fundamental en esta crisis". También le ha puesto encima de la mesa el decálogo elaborado por su partido, que empieza "por buscar la desescalada arancelaria" y, si no fructifica la negociación con Estados Unidos, "responder con firmeza"; y que continúa con otras medidas como "acelerar la simplificación administrativa" o la búsqueda de "nuevos acuerdos en nuevos mercados".

En el ámbito español, el presidente popular ha destacado que su propuesta "concuerda con los principios básicos" del Ejecutivo comunitario y ha lamentado que el gabinete de Pedro Sánchez -hasta el momento- no ha "entendido esto" y no está "actuando en consecuencia", porque apenas ha incorporado ligeras modificaciones del PP. "España necesita un plan y el Gobierno plantea un parche, la propuesta del PP ha sido clara, trabajada con los sectores; la respuesta que se ha obtenido por el Gobierno ni es clara ni se ajusta a las necesidades de los sectores productivos afectados", ha incidido.

Aprobado el primer paquete, el PP lamenta "carencias de fondo y forma". En primer lugar, porque ninguna de sus peticiones cardinales "han sido aceptadas". Y, en segundo lugar, porque el Gobierno juega a dos bandas. Las palabras que pronunció ayer el portavoz adjunto de Junts en el Congreso de los Diputados han sentado peor que mal en Génova 13 y a pesar de que sigue habiendo interlocución entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo, el acuerdo cada vez parece más difícil.

Más allá del contexto geopolítico, que Feijóo abordará esta tarde con los comisarios de Defensa y Comercio de la UE, la cita de este jueves en Bruselas tiene especial trascendencia para el PP. El presidente de los populares europeos, Manfred Weber, ha anunciado que propondrá en el próximo congreso de Valencia a Dolors Montserrat como su secretaria general. El alemán ha señalado que es un buen momento "para demostrar que Alberto (Núñez Feijóo) ganó las elecciones a todos los niveles, está liderando en Europa y contribuyendo al proceso de tomas de decisiones".

Por su parte, Feijóo se ha mostrado "orgulloso" de que la importancia de España en el PP europeo "se vea reconocida en la figura" de Montserrat. "Es una persona idónea, que conoce muy bien la política nacional y europea, que tiene experiencia, capacidad de gestión y que ha ganado limpiamente las elecciones europeas. Será una secretaria general a la altura del momento que afronta la UE y de las responsabilidades que tiene el PP en la Comisión, en el Parlamento y en la política europea", ha celebrado.