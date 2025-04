ERC quiere obligar a los trabajadores de la nueva Renfe a demostrar que saben catalán

ERC quiere que los trabajadores que opten a un puesto de trabajo en la nueva empresa adscrita a Renfe, que gestionará el servicio de Rodalies en Cataluña una vez transferido a la Generalitat, tengan que acreditar el conocimiento del catalán de forma oficial, mediante la presentación de un certificado expedido tras la realización de una prueba. Será una de las condiciones que, según prevén los republicanos, dará más puntos a los empleados que ya prestan su servicio ahora bajo la dirección del Estado para seguir empleados en las Rodalies catalanas.

Fuentes del partido independentista, consultadas por este periódico, consideran que "es de recibo" que los trabajadores, que están en contacto permanente con los usuarios de los trenes en Cataluña, "tengan que saber catalán". La Generalitat ya exige el nivel C1 de catalán a todos los profesionales de la salud pública que quieran optar a una plaza de trabajo fija. Los republicanos, a cambio de su apoyo a la investidura de Salvador Illa, obligaron al PSC a comprometerse a mantener las políticas lingüísticas que impuso el separatismo en la Sanidad o seguir sorteando el 25% de castellano en la educación con "figuras legales" como las ya aprobadas en el Parlament.

Tanto la medida como la fórmula que pretende ERC con los trabajadores de la nueva empresa que gestionará las Rodalies de Cataluña es muy parecida a la que propone Junts, en este caso con la inmigración, para conceder o no los permisos de residencia una vez se complete el traspaso de las competencias acordado con el Gobierno. Los de Carles Puigdemont, tal como explicó este periódico, también quieren que los inmigrantes tengan que acreditar su conocimiento de la lengua para poder legalizar su situación en esta región.

Traspaso paulatino

Fue el líder de ERC, Oriol Junqueras, el que anunció el 17 de febrero de este mismo año el acuerdo que habían alcanzado con el Gobierno para ejecutar el traspaso de Rodalies a Cataluña. Será mediante la creación de una empresa que capitaneará dicha transferencia del servicio de Rodalies a la Generalitat, que en todo caso estará adscrita al grupo Renfe. La creación de esta nueva sociedad conjunta ha generado importantes tensiones entre los trabajadores y el Ministerio de Transportes, con una huelga incluida que se desconvocó in extremis gracias a las gestiones personales del ministro Óscar Puente.

En el documento que acordaron el PSOE y ERC para poner blanco al traspaso de las Rodalies a Cataluña, tal como avanzó en su momento Vozpópuli, se da preferencia accionarial a la Generalitat en el caso de que se pongan títulos en el mercado. De tal forma que permitiría a la Generalitat alcanzar la mayoría del accionariado. Así, pues, el gobierno autonómico tendría el control de la nueva empresa pública, garantizándose así la aplicación de exigencias como la de acreditar el conocimiento del catalán para optar a una plaza fija, tal como ocurre a día de hoy con la Sanidad.

Con el fin de rebajar las críticas de los trabajadores, que temían ver comprometidos los derechos laborales ya adquiridos, el Gobierno, la Generalitat y ERC pactaron que el traspaso se realizaría de forma paulatina a lo largo de los próximos 24 meses. "La fórmula debe ser oportuna para garantizar los derechos laborales" de los trabajadores de Renfe, defienden desde las dos administraciones y el partido político, que en este caso reitera también que todo debe versar sobre lo firmado el pasado mes de febrero.

De hecho, hace unas semanas, el líder de ERC, Oriol Junqueras, recordó que "el Gobierno del PSOE deberá cumplir con los acuerdos, porque si no cumple ya sabe que no tendrá nuevos acuerdos". El líder de los republicanos defendió que no debe ser incompatible defender los derechos de los usuarios de Rodalies y los de los trabajadores de Renfe y Adif.