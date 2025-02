"Era innecesario": sectores del PP critican la guerra con el PNV

Decreto ómnibus. Han sido las dos palabras más repetidas de las últimas dos semanas en el ecosistema mediático-político español. Toda la contienda partidista ha girado en torno a las medidas sociales que contenía el súper texto que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2024, que luego tumbó el Congreso de los Diputados en el primer Pleno del año -con los votos de PP, Vox y Junts- y que finalmente sobrevivió en una versión reducida que dictó Carles Puigdemont tras un acuerdo agónico.

El capítulo ha concluido con un giro inesperado del PP, que ha pasado del 'no' alto y claro al 'sí' rotundo y ciego en cuestión de siete días. Y todo para acabar pisando la línea roja en la que más habían incidido los mandos populares para justificar el rechazo inicial: el regalo por la puerta de atrás de un palacete en París valorado en doce millones de euros para el PNV. Lo que les pone contra las cuerdas en la famosa batalla del relato, a la que todos los partidos dedican ingentes esfuerzos.

A toro pasado, diputados del PP admiten el error de poner todo el énfasis en la prebenda del Ejecutivo a su aliado vasco. Especialmente cuando finalmente se tendrán que tragar el palacete. En el grupo popular hay quien ve desmesurada "la retórica que acompañaba al rechazo". Porque había más motivos a los que se podía aferrar el PP para defender su 'no'. Y apenas calaron en la opinión pública. Por ejemplo, que el real decreto incluía un paquete de medidas fiscales que rechazaban de plano.

En opinión de un barón con mando en plaza, "se podía haber sido más prudente". Porque, en efecto, el Gobierno, para tender una trampa a Feijóo, aprobó un nuevo decreto troceado –tal y como exigió el líder popular y a pesar de que toda la parroquia monclovita, a coro, dijo que no se podía- al que la derecha no le podía poner prácticamente un pero. Excepto el palacete. "Esta vez no podíamos votar que no", añade otro presidente autonómico. "Si llegamos a votar en contra, la campaña contra los pensionistas hubiera sido brutal", tercia un tercero.

La vehemencia con la que los principales cuadros populares cargaron contra la prebenda del Ejecutivo a sus aliados nacionalistas -recogida en el decreto- ha degenerado en un enfrentamiento sin precedentes entre Génova y Sabin Etxea del que recelan algunos sectores del PP. "Era innecesario", admite un alto mando de la formación a Vozpópuli.

Rotos los puentes

Si la interlocución entre ambos grupos era escasa desde el comienzo de la legislatura, la posibilidad de tender puentes para los dos años restantes se antoja directamente imposible. Como avanzó este diario, la inclusión del inmueble parisino en el decreto ómnibus que recogía medidas tan importantes como la subida de las pensiones o la bonificación del Transporte hizo estallar al PP, que llegó a la conclusión de que el PNV no será la muleta en la que se pueda apoyar Feijóo para alcanzar la Moncloa y dio la relación por perdida. En el corto, medio y hasta largo plazo.

En ese aspecto, todos los dirigentes del partido coinciden en la crítica a los nacionalistas y ven difícil que puedan desandar todo lo caminado al lado de Pedro Sánchez. "El PNV nos echó del poder en 2018 y nos impidió llegar en 2023", resume una persona de la cúpula. "Siempre venden que en Madrid son capaces de llegar a acuerdos a izquierda y derecha, pero la realidad es que cuando pueden elegir izquierda, siempre eligen izquierda. La única vez que han votado a favor de una investidura de un presidente popular fue con Aznar en 1996", añade.

Eso no quita que algunos dirigentes consideren que es pertinente mantener una buena relación con los diputados que dirige Aitor Esteban, portavoz parlamentario en Madrid y, quién sabe, posible sucesor de Andoni Ortuzar. "No se entiende la trifulca verbal", remacha un diputado nacional.

Una parte importante de la estrategia de Feijóo en la presente legislatura consiste en propinar derrotas al Gobierno en la Cámara Baja. Y para eso, requiere del concurso de los supuestos socios de Sánchez con los que tiene cierta afinidad ideológica. Al menos, en el terreno económico o fiscal.

Este viernes, sin ir más lejos, el PP registró en la Cámara Baja su Ley del Suelo, con la que pretende sentar las bases para ejecutar un Plan de Vivienda que ha diseñado en colaboración con las administraciones locales y autonómicas, además de expertos del sector. Una jugada maestra sería cosechar una mayoría alternativa, con Vox, Junts y PNV para poder sacar adelante esta iniciativa.

Después del enfrentamiento a cara descubierta con los jetzales, resulta impensable que puedan brindar un voto a favor a cualquier iniciativa del PP. Recientemente, Miguel Tellado y Esteban se han cruzado lindezas como: "Torpe, maleducado y sinvergüenza" o "aprovechategui y miserable".