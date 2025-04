La enésima ensoñación irreal de Zapatero: "Sustituir las armas por instituciones de paz"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha conminado a la Unión Europea a "crear instituciones de paz y propagarlas por el mundo". En pleno desafío global, con el presidente ruso, Vladimir Putín, amenazando al continente europeo, Zapatero ha lanzado la enésima ensoñación irreal reclamando "sustituir las armas" por esas instituciones de paz.

El exlíder del Partido Socialista, que ha presentado su último libro 'La Solución Pacífica' (Plaza y Janés) en Madrid, junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, y la periodista de El País Máriam Martínez-Bascuñán, ha proclamado que "Europa nunca puede atacar primero, Europa solo puede usar su fuerza para defenderse". A modo de pitoniso, Zapatero ha pronosticado que "no vamos a entrar nunca en una carrera belicista o armamentística".

El que fuera jefe del Ejecutivo también ha reivindicado que "la UE debe ser capaz de lanzar un proyecto al mundo para refundar el post trumpismo" y que "Rusia es más que Putin". En este sentido, tras decir que "no sé si me siento más pacifista o europeísta", Zapatero ha pedido que "no tengamos miedo a las palabras, que no nos intimiden nuestras ideas". Según él, "no es valentía, es simplemente deber". Es, ha dicho, "una declaración de principios".

La presentación del libro se ha convertido en un cruce de alabanzas constante entre el ministro Albares y el expresidente del Gobierno. El titular de Exteriores ha puesto en valor el papel que desempeñó y desempeña Zapatero y este ha alabado el rol internacional que está jugando este "extraordinario Gobierno".

José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido también un "alegato continuo por la paz", ha asegurado que "no tenemos motivos de sentirnos orgullosos ni de nuestra historia ni de nuestra especie". El expresidente ha repetido con vehemencia que "no me siento orgulloso de nuestra especie".

Defiende su legado

El exjefe del Ejecutivo ha defendido su legado pacifista durante la presentaciñon del libro. Lo ha hecho para reivindicarse "orgulloso de haber sido presidente cuando en este país se dejó de matar por política". Una afirmación a que ha repetido, con especial enfasis, exclamando que "en este país no se mata por política".

Poco poder de convocatoria

Apenas un centenar de personas se han acercado a escuchar las reflexiones del expresidente del Gobierno en el centro de Madrid. Sorprendente ha sido, también, la escasa presencia de excolaboradores en su etapa como jefe del Ejecutivo. De los que fueron ministros durante su etapa, entre 2004 y 2011, solo estaban presentes Miguel Sebastián y Magdalena Álvarez. También se han dejado ver Magdalena Valerio, ministra durante la primera etapa de Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.