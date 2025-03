El PSOE y Junts, de nuevo de acuerdo: ambos partidos constatan que "no habrá presupuestos"

La última concesión del PSOE a Junts, la que tiene que ver con la cuestión migratoria, hizo pensar a más de uno en Moncloa que con ello lograrían aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año en curso. En público, la más optimista, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que promete "pelear hasta el último minuto". Pero en privado, tanto en el Partido Socialista como en Junts, cuyos siete votos son imprescindibles para la aprobación de las cuentas, dirigentes de uno y otro partido constatan y asumen que no habrá presupuestos este año. Y "posiblemente tampoco en 2026".

Será en mayo, dentro de aproximadamente dos meses, cuando Moncloa hará oficial que tira la toalla. Que ni tan siquiera, como exige la ley, presentará un proyecto de cuentas públicas para su tramitación en el Congreso. Las negociaciones abiertas con todos sus socios parlamentarios, desde Sumar hasta el BNG, pasando por ERC, Junts, Bildu, el PNV y Coalición Canaria, están estancadas. En algunos casos, como es el de Junts, ni tan siquiera se han sentado a hablar de las partidas de los presupuestos.

Precisamente la mejora de las relaciones con los de Carles Puigdemont, tras los últimos acuerdos suscritos, concediendo a Junts decidir sobre el reparto de menas en otras comunidades autónomas, ha hecho pensar a más de uno que eso facilitaría la aprobación de las cuentas. Aunque los que opinan eso son minoría. Tanto en Moncloa como en Ferraz, como ocurre también en Junts, la sensación mayoritaria es que no será posible articular una mayoría para aprobar los PGE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene claro que si no cuenta con el respaldo de todos sus socios, para dar luz verde al proyecto de ley que firmará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el PSOE "no se puede permitir" una derrota parlamentaria de este calibre. Por lo que "lo más prudente", según fuentes de su entorno, es no iniciar la tramitación de los presupuestos para este 2025. Algo que se certificará en mayo. Fuentes cercanas a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que rechazan sentarse a negociar si antes Moncloa no ejecuta las inversiones pendientes, van un paso más allá y niegan incluso las cuentas para 2026.

Críticas de Felipe González

El expresidente socialista del Gobierno, Felipe González, recordó este jueves que es "un incumplimiento constitucional" no presentar Presupuestos Generales del Estado cada año. González, muy crítico con la gestión de Pedro Sánchez, recordó que "la primera vez" que él no pudo sacar adelante las cuentas anuales cuando era jefe del Ejecutivo "convocó elecciones" generales tras acabar su mandato como presidente de turno de la Unión Europea, en alusión a las que se celebraron en marzo del año 1996.

En este marco, Felipe González criticó que "desde hace dos años" el Ejecutivo de Sánchez gobierna con "una teórica prórroga de Presupuestos", cuando el Presupuesto es "el instrumento que define la voluntad política de un Gobierno, los ingresos, los gastos, el déficit y los objetivos" a cumplir. El exdirigente remarcó que "la Constitución dice que hay que presentar un Presupuesto tres meses antes de que acabe el año", y ha criticado que "en debates en las televisiones".