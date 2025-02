El PSOE-M centra su Congreso Regional en calificar a Ayuso de "máxima exponente de la ultraderecha"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho en el 15º Congreso Regional del PSOE-M que con Óscar López al frente "en 2027 todos van a ir para casa”, en referencia directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su pareja y su hermano y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.



“Adiós Ayuso, para casa", ha dicho Bolaós entre los aplausos de su militancia. "El delincuente confeso, para casa. Perdón, quería decir ciudadano ejemplar", ha ironizado el ministro de Pedro Sánchez.

Para Bolaños, el “único gobierno de la ultraderecha puro que hay en España es el de Ayuso", a la que ha llamado "incompetente". En la misma línea se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha destacado en su intervención que “Madrid es el laboratorio de los experimentos del Partido Popular" en el que están probando el experimento de “fusionar la derecha con la extrema derecha para que sean una misma cosa”. En cambio, el ministro ha asegurado que la propuesta del PSOE de Madrid es la única que "construye hospitales públicos, que garantiza la educación pública y las pensiones son los votos al Partido Socialista de Madrid”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha arrancado su intervención al grito de “buenos días, zurdos”, imitando la frase del presidente libertario de Argentina, Javier Milei. Cerdán también ha hecho también referencia a otro mandatario internacionalal presidente de EEUU, Donald Trump, y su asesor Elon Musk. ha asegurado que son una pareja que representan "el espejo" en el que se miran "las derechas de los ultras en España”, tras lo que ha repetido que Ayuso es la máxima exponente de esta corriente política en España.

"Les ganamos en España, les ganamos en Madrid"

El PSOE-M, con el secretario general, Óscar López, a la cabeza, ha arrancado su congreso regional con imágenes de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, junto con otras de Javier Milei, Víctor Orban o Georgia Meloni, para acabar con una afirmación, "les ganamos en España, les ganamos en Madrid". Elon Musk, manifestaciones nazis o latinos votantes de Trump llorando ante la amenaza de expulsión del país por el presidente de Estados Unidos han dado paso a otra política, radicalmente diferente, la de "la izquierda valiente", lema de López.

La presidenta de la Comisión Gestora, Isaura Leal, ha dado la bienvenida al 15 Congreso Regional de Madrid, un cónclave celebrado en el campus de Leganés de la Universidad pública Carlos III y al que han acudido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el primer Secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Isaura Leal ha empleado sus primeras palabras para asegurar que los socialistas "no se amilanan con persecuciones o insultos". "No puede existir equidistancia frente a los creadores de bulos, de mentiras, de desinformación, porque son tan responsables los que los crean buscando rédito político como aquellos que los consienten o son cómplices o no los quieren combatir", ha advertido.

Leal ha agradecido el aliento permanente de la militancia, "inasequibles al desaliento, demostrando que por encima de cualquier coyuntura son más fuertes los lazos que unen en defensa de los valores por encima de momentos complejos".

El foco se pone ahora en el camino a 2027, con un Congreso que busca "fortalecerse para llegar con éxito" a esa próxima cita electoral "en las mejores condiciones". "Y lo vamos a conseguir porque vamos a ser la alternancia del gobierno chanchullero y de los chanchullos de Ayuso", ha remarcado.

"Vamos a gobernar en muchos ayuntamientos, incluida la capital, la ciudad de Madrid. Porque ya toca, porque la ciudadanía madrileña lo necesita y lo merece. Nos merecemos una izquierda valiente. Nos merecemos a Óscar López. Estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Lo hicimos en España y lo vamos a hacer en Madrid", ha concluido.

Desde el sur a la Comunidad

El Congreso lo preside la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, quien ha tomado la palabra y ha reivindicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su "liderazgo y gestión" enfrentándose a "los mayores retos de los últimos años".

"La gestión de sus ministros y las medidas que aprueban cada martes en Consejo de Ministros, que favorecen y protegen a la inmensa mayoría de la ciudadanía madrileña", ha señalando advirtiendo de que los socialistas no se van a "amilanar con persecuciones".

Testa ha reconocido el trabajo de la anterior dirección y de la comisión gestora que ha guiado a al federación madrileña desde la caída del exsecretario general Juan Lobato. Ha incidido en la figura de Isaura Leal que aparece cuando más lo necesita el partido y ha recalcado su "talante".

Al hilo, ha agradecido que este Congreso se esté celebrando en Leganés. "Estamos en una universidad pública y estamos en el sur. Un sur que estoy convencida que en 2027 vamos a recuperar. Ese cinturón rojo del que estábamos tan, tan orgullosos, pero que va a ser un cinturón rojo del norte, rojo del sur, rojo del este y rojo del oeste, porque vamos a tener el mejor proyecto para Madrid para las elecciones siguientes", ha lanzado.

A López le ha agradecido que haya dado el paso y ha afirmado que los socialistas no se conforman con "la oposición" sino que van a gobernar, situando en frente a una Comunidad de Madrid "sin proyecto, solo con insulto". "Madrid no es Ayuso ni es de Ayuso", ha sentenciado.

Considera que no se puede gobernar "en beneficio de unos pocos para perjudicar la mayoría" y ha reconocido que "no va a ser fácil" darle la vuelta a 30 años de dominio del PP en la región, pero ha preguntado "cuándo lo ha sido".

La regidora de Alcorcón ha recordado además que este es un año "fundamental" porque se marcan cinco décadas desde que muriera el dictador Francisco Franco y empezasen a nacer generaciones "con derechos y libertades".

A continuación ha reivindicado la memoria y a figuras como la presidenta de la nueva Ejecutiva del PSOE-M, la abogada laboralista Paca Sauquillo, sobre quien ha recalcado su "compromiso social" y ha puesto también sobre la mesa el trabajo de los alcaldes, especialmente aquellos que tras la dictadura "sacaron Madrid del barro y llegaron los servicios públicos".

Candelaria Testa ha fijado la mirada en las próximas elecciones porque toca "ir de la mano de la recuperación de los derechos", de los servicios públicos, del medio ambiente y "de las mujeres".

Óscar López presume de Zapatero y Sánchez

El nuevo secretario general de los socialistas de Madrid, Óscar López, ha asegurado en su primer acto oficial que representa a la "izquierda valiente" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el actual, Pedro Sánchez.

Es con estos referentes con los que quiere responder a aquellos que le dicen que "Madrid es muy difícil" porque es "de derechas". Pero el análisis de López es distinto, fijando la mirada en Rafael Simancas en 2003, que no gobernó por el 'tamayazo', y en Ángel Gabilondo, que ganó en 2019 y que no gobernó "por un escaño" en 2015. Ha entrado también al cuerpo a cuerpo contra el PP de Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de buscar que Madrid sea un "club privado" y que ponen "trampas" con "astracanadas" para que "no se hable de que se desvíe todo a la privada".

"A los socialistas nos gustan las cañas. A mí me gusta la Navidad. Anda que no montáis copas de Navidad (dirigiéndose a las agrupaciones). Lo que no nos gusta es que roben a manos llenas", ha lanzado Óscar López.