El PP explotará con mociones la incapacidad de Sánchez de cerrar los presupuestos

El Partido Popular ha dicho basta a la espera de unos Presupuestos que parecen no llegar nunca. El próximo martes, 22 de abril, el PP llevará a la mesa del Senado una moción para pedir al Gobierno que presente el Proyecto de Ley para los nuevos PGE y que se garantice la estabilidad y transparencia económica, "propias de un Estado democrático". "Así, sus socios, que tambien se lo reclaman, podrán posicionarse al lado de la constitución o al lado de Sánchez", comentan fuentes de la formación.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, denuncia la "rebeldía constitucional" que supone no haber presentado Presupuestos, ya que es "una obligación recogida en la Carta Magna", recogido en el artículo 134.3 de la Constitución Española. "No se trata de una mera recomendación o sugerencia", plasma el PP en su escrito. "No hacerlo es el capricho de dos autócratas como Sánchez y Montero”, demanda la portavoz del PP.

Los PGE vigentes fueron aprobados en el 2022, durante la anterior legislatura con un Parlamento totalmente diferente y un contexto económico distinto, dando pie a una situación inédita en nuestro país. La continua prórroga de los Presupuestos Generales del Estado genera "inestabilidad" e impidiendo la "gestión eficaz" de los recursos públicos, manifiestan los populares.

Falta de proyecto político

Asimismo, García ha señalado "la falta de proyecto político" de Pedro Sánchez. Según la portavoz del PP en el Senado, el presidente, "acorralado por la corrupción", ha dejado de lado su "función parlamentaria de control y del derecho de los ciudadanos a conocer y valorar el rumbo económico del país".

Los populares defienden que la ausencia de unos nuevos Presupuestos, refleja la falta de rumbo, cohesión y estrategia del Gobierno actual. Señalan así las "contradicciones" de los ministros en ruedas de prensa. "Es un Gobierno que no gobierna, y Sánchez es sólo una marioneta”, manifiestan.

En esta línea, Alicia García ha apuntado a las declaraciones de Sánchez en 2018 cuando exigió unas elecciones anticipadas por la ausencia de PGE al presentar una cuestión de confianza y en las que denominó al Gobierno de Rajoy como un "coche sin gasolina". "Estas palabras pronunciadas por quien hoy gobierna de una forma absolutamente precaria revelan la profunda contradicción que es Pedro Sánchez en sí mismo y que hoy posterga la presentación de Presupuestos sin ofrecer explicaciones, sin transparencia y sin autocrítica", denuncia la popular.

En cuanto al aumento en el gasto en Defensa requerido por la OTAN, el Gobierno de Sánchez no cuenta con la legitimidad para cumplirlo hasta que presente unas cuentas que puedan respaldar democráticamente estos "nuevos compromisos", asegura el PP. "Una política fiscal coherente exige transparencia, planificación y control parlamentario, tres principios ausentes en la actual situación de prórroga presupuestaria", denuncian.