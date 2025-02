El PP ni se plantea apoyar la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz: "No hay pacto con la patronal"

Regresan los tambores del Gobierno con el ruido de la presión a las puertas de Génova 13, sede del Partido Popular. Esta vez, con la reducción de la jornada laboral. Un asunto en el que no ha habido unanimidad ni siquiera en el propio Ejecutivo. La parte socialista ha optado por ceder para preservar la paz con Sumar y evitar ruido interno. Antes, se cruzaron acusaciones hasta de "mala persona". Y el embrollo se resolvió con una bronca de Pedro Sánchez a su responsable de Economía, Carlos Cuerpo.

Finalmente, la medida abandonó ayer el Consejo de Ministros. Ahora, queda lo más importante: el trámite parlamentario. La pelota, una vez más, se sitúa en el tejado de Junts, supuesto aliado del bloque progresista y árbitro de la política en España. Y, por añadidura del PP, que podría tener el desempate en caso de que Carles Puigdemont opte por tensar la cuerda con nuevos órdagos.

De entrada, el planteamiento de la dirección popular es rotundo. De hecho, hay cierta incredulidad cuando se plantea la posibilidad de un voto a favor o la abstención. "¿Estás enserio?", se preguntan fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijóo en conversación con Vozpópuli. "No hay pacto entre la patronal y los sindicatos", matizan. Y por lo tanto, no hay nada que hablar. La condición que puso el PP para moldear su posicionamiento es que la CEOE diera el visto bueno. Cosa que no ha sucedido.

De hecho, para el equipo de Feijóo la clave está en las palabras que pronunció ayer en Madrid el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ante la propia vicepresidenta de Trabajo en un desayuno informativo: "Si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Esa media hora menos que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos y las autónomas".

En esa línea, Antonio Garamendi anticipó que los empresarios no se quedarán de brazos cruzados para impedir que la reducción de la jornada laboral diseñada por Yolanda Díaz se materialice: "Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas".

Para persuadir a la bancada popular, CEOE. Para Junts, Foment del Treball, con su presidente Josep Sánchez Llibre susurrando al oído al expresidente catalán. Todo apunta a que la medida estrella de Yolanda Díaz para la presente legislatura se tendrá que enfrentar a un quinario en el Congreso de los Diputados muy parecido al de la reforma laboral, que logró salir adelante por el error del diputado popular Alberto Casero. Los números, en este caso, son aún menos halagüeños. Porque los independentistas catalanes no lanzan buenas señales. Y el PP lo tiene claro: no hay nada que hacer si los empresarios se mantienen en el 'no'.

Críticas de la Comunidad de Madrid

Además, algunos territorios gobernados por el PP se han manifestado abiertamente en contra. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que recientemente emitió un informe en el que alertaba: "Se trata de una imposición unilateral que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa".

Fuentes de la cúpula popular descartan que la reducción de la jornada laboral pueda degenerar en una polémica parecida a la ya superada por el volantazo con el decreto ómnibus, que recogía la revalorización de las pensiones. En su estrategia para llegar a la Moncloa, Núñez Feijóo quiere arrebatar a la izquierda ciertas banderas, como la de la conciliación. En su día, llegó a mencionar alguna propuesta en esa dirección, que escandalizó a sectores de su partido porque parecía ir a rebufo de Yolanda Díaz.

No obstante, la decisión es marcar un perfil propio, alineado con los empresarios. Y no hay marcha atrás posible. Por más que la vicepresidenta segunda, o todos los ministros a coro, vuelvan a la carga contra el PP. Ayer, Díaz emplazó a Feijóo a "aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con sus trabajadores". También interpeló a los diputados popular en las Cortes: "Tienen que decidir si se reconcilian o van a cometer el mismo error que con la reforma laboral".