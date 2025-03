El PP insiste públicamente en su respaldo a Mazón: "Es el presidente de la reconstrucción"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, respaldó este sábado al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al que ha calificado como el "presidente de la reconstrucción". En declaraciones a los medios en León, Tellado ha insistido en que Carlos Mazón está "trabajando para sacar la provincia de Valencia adelante", y a preguntas sobre si el PP sigue respaldando su gestión ha asegurado que "no por hacer la pregunta más veces van a cambiar de posición".



Tellado ha lamentado también la "utilización que del dolor está haciendo el Gobierno de España y el PSOE para hacer política de la más cutre y baja, algo que es intolerable", ha señalado, y ha arremetido contra el papel del Gobierno en la gestión de la dana. "Ojalá hubiera estado a la altura, antes, durante y después" de las riadas que "son las que causaran las muertes, no la dana que fue un fenómeno meteorológico".



El político popular ha asegurado que las muertes las provocó una gran riada que desbordó el barranco del Poyo, cuya titularidad es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la vez depende del Ministerio de Transición Energética, y que no "emitió ninguna alerta". Tellado ha exigido al Gobierno que "esté a la altura" y que ponga encima de la mesa los recursos que la Comunidad Valenciana necesita para recuperar la normalidad, ya que "hasta ahora no lo ha hecho", preocupado por otros temas como saldar la deuda de los independentistas.



En este sentido, ha recalcado que si el Gobierno quiere ser útil a los valencianos es a la Comunidad Valenciana a la que hay que quitarle la deuda para que pueda hacer frente a la situación de emergencia económica, social y humanitaria. "Apoyemos la quita de la deuda de la Comunidad Valenciana" para que pueda hacer frente a la crisis provocada por las riadas del 29 de octubre, una medida en la que "contará con el consenso de todos los presidentes autonómicos", se ha comprometido.



El portavoz del PP también ha criticado la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando en su primera visita a la zona afectada afirmó que "si quieren ayuda que la pidan"; para Tellado su obligación era prestar esa ayuda independientemente de donde se la solicitaran. También ha recordado que el PP ha presentado el Plan Valencia para reparar las infraestructuras dañadas y conseguir que nunca vuelva a registrarse un desastre como el sufrido, mientras que el Gobierno "no ha sido capaz de hacer ninguna autocrítica de lo sucedido", por lo que lo ha considerado "un Gobierno fallido".