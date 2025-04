El PP estudia rechazar el dereto antiaranceles si Sánchez no lleva su plan de Defensa al Congreso

Más leña para la hoguera. El Partido Popular llevaba semanas deshojando la margarita con el primer decreto aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a los aranceles de Donald Trump. Los ánimos estaban revueltos, pero la decisión de Pedro Sánchez de aprobar un plan de Defensa de espaldas al legislativo eleva más presión sobre Alberto Núñez Feijóo, que amenaza con plantarse y votar en contra del texto.

Lo cierto es que el PP barrunta su rechazo desde que Junts salió a presumir de que le había arrancado al Ejecutivo una contrapartida para privilegiar a las empresas catalanas. Desde entonces, la desconfianza es máxima. No obstante, las conversaciones entre Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y Juan Bravo, vicesecretario popular, en ningún momento se rompieron. Pero si quedaba alguna posibilidad de entendimiento, la huida hacia adelante del Ejecutivo con el plan militar podría echarla definitivamente por tierra.

De hecho, una de las peticiones que el PP había puesto encima de la mesa de negociación para dar su 'sí' al decreto era que el Gobierno presente los Presupuestos de este año. A lo que la Moncloa se ha negado en rotundo, añadiendo dificultades a alcanzar ningún pacto. Para más inri, la determinación de Sánchez de no llevar al Congreso los planes para aumentar la inversión en Defensa hasta el 2% del PIB este año hace que el PP se incline todavía más por votar 'no' al decreto arancelario.

Quedan dos semanas para que el decreto tenga que sortear el trámite del Congreso de los Diputados y todo apunta a una nueva negociación de infarto, esta vez con Podemos, para evitar una derrota parlamentaria que haría aún más insostenible la continuidad de una legislatura que camina sobre el alambre desde el día mismo en que echó a andar. En el PP cunde la tesis de que la formación morada quiere elecciones y está por la labor de complicarle la vida a Sánchez. En ese caso, el voto del PP sería imprescindible. Y, en el politburó gallego afean a Sánchez que no está haciendo ningún esfuerzo por ganarse su apoyo.

"Comportamientos antidemocráticos"

Este jueves, el jefe de la oposición denunció que la fractura interna del Gobierno sobre el debate en Defensa conduce a España a la "parálisis" y, lo que es peor, "a comportamientos antidemocráticos, como negarse a presentar un proyecto de Presupuestos".

Por su parte, Cuca Gamarra, secretaria general de la formación, exigió a Sánchez que presente "inmediatamente" las cuentas públicas y que todas y cada una de las medidas anunciadas pasen por la Cámara Baja. "Esto no es un plan, y menos un plan del Gobierno, no es serio y no es democrático. España necesita un plan de Estado y esto es una maniobra más de Sánchez para aguantar en el poder a toda costa. Solo le preocupa la seguridad de su cargo", denunció.

Como avanzó Vozpópuli, en las filas populares, a punto de alcanzar el ecuador de la legislatura, creen que es prácticamente imposible alcanzar acuerdos de Estado con Sánchez. Y eso que, con la guerra comercial de Estados Unidos, todo parecía remar a favor.

Ante el temor de un hundimiento económico, la reacción inicial de Feijóo fue la de llamar a la unidad y el Gobierno le tendió la mano. Las primeras reuniones entre el Gobierno y el PP, en buena sintonía, auguraron un cambio en las relaciones entre ambos partidos. Pero el tiempo ha ido disipando toda esperanza de que se alcance un acuerdo imposible.

Desde las filas populares aseguran que "entre los intereses de los españoles y el partido" siempre estarán "con los españoles". No obstante, también ven "muy difícil" sellar cualquier tipo de alianza con quien no quiere ceder en nada. De todos los requisitos que Feijóo ha exigido para apoyar el decreto antiaranceles, ninguno se ha cumplido. Por eso, en la cúpula popular advierten... "que vayan haciendo esfuerzos para amarrar el apoyo de Ione Belarra".