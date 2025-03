El PP entra en el choque directo con Vox: "El ataque gratuito es delirante"

Más que inestable, la relación entre PP y Vox comienza a ser tormentosa. Basta asomarse a la cuenta oficial de X -antes Twitter- del partido verde: uno de cada tres tuits van dedicados a Alberto Núñez Feijóo. Y no precisamente para elogiarle. De igual manera, en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal dedica en la tribuna tantos minutos para zarandear a Pedro Sánchez como al presidente de los populares.

En todo este tiempo, la estrategia de Génova ha sido la de poner la otra mejilla. Si acaso, algún pellizco de monja. Pero Feijóo ha dicho hasta aquí y ha dado orden a los suyos de entrar al choque cuando Vox ladre. "El ataque gratuito es delirante, todos los días atacando a Feijóo... a partir de ahora, alguna respuesta se va a llevar", recalca un destacado dirigente popular. "Está acreditado que va a por nosotros", sentencia.

El vaso lo ha colmado la gota de Abascal en la citada red social, donde ayer reprochó al presidente popular ponerse del lado de Zelenski después de la humillación a la que le sometió Donald Trump en la Casa Blanca. "El señor Feijóo debe entender algo muy simple, en política nacional no se puede coincidir con Pedro Sánchez y sus secuaces. Y en política internacional, tampoco. Ya basta de sostener a Pedro Sánchez en todas partes y a todas horas". escribió. La réplica, la dio Borja Sémper: "En lo que tú haces oposición a Zelenski y a Feijóo, el PP se la seguirá haciendo a Sánchez y a Putin. Seguiremos defendiendo el derecho internacional, la soberanía de Ucrania y la diplomacia, sin servilismos, con Estados Unidos".

Antaño, el polémico discurso de Pablo Casado en la moción de censura que presentó Abascal en 2020 rompió todos los puentes, pero cuando llegó a Madrid, Feijóo optó por evitar cualquier tipo de enfrentamiento con Vox. Entre otras cosas, porque Vox tiene la llave de la gobernabilidad en un puñado de territorios y todas las encuestas apuntan a que así sucedería en un hipotético aterrizaje en la Moncloa. Además, en el PP piensan que airear una contienda con Vox puede erosionar a un electorado del que dependen para cosechar un buen resultado en las urnas.

De hecho, fuentes próximas al presidente popular insisten: "Nosotros no vamos a confundirnos de enemigo, no vamos a amplificar lo que Vox intenta, que es entrar en el cuerpo a cuerpo con Feijóo. El problema de este país no es Abascal, es Pedro Sánchez. No vamos a enfrentarnos con un partido que no es el problema de España. A quien Feijóo quiere reemplazar no es a Abascal, es a Sánchez".

"Queremos evitar la pelea"

En definitiva, el PP, que nunca ha ocultado las reservas que tiene sobre Vox, quiere evitar que cale en el gran público el mensaje de que ambos partidos están constantemente a la gresca. "No queremos darle ese regalo a la izquierda, queremos evitar la pelea por mucho que Vox la busque".

No obstante, el PP tampoco quiere naturalizar los golpes que recibe por parte de Vox, que lo fía todo a la estrategia de mimetizar a Feijóo con Sánchez para crecer en la derecha. Hasta el punto de que cualquier coincidencia en el mensaje, ya sea la defensa a Vlodomir Zelenski frente a Putin, es utilizada por Abascal para disparar contra el PP. "Vamos a responder en alguna ocasión", advierten en el politburó gallego. Algunos dirigentes van más allá y piden un plantón a pesar del peaje: "No podemos vivir con ataduras, no podemos vivir pendientes del estado de ánimo de Vox".

Como avanzó Vozpópuli, Feijóo cree haber encontrado una grieta en Vox por la que se quiere colar: la alianza con Donald Trump. Con el paso del tiempo, el seguidismo que hace Abascal con el presidente americano ha degenerado hasta convertirse en un flanco débil, porque al principio la corriente internacional "antiwoke" que representa el presidente americano parecía ser un balón de oxígeno con el que recobrar espacio electoral tras el hundimiento del 23-J.

Ahora, el PP considera que el seguidismo de Abascal con Trump puede pasarle factura. "Se ha alineado con Putin, se ha ido a una posición irreconocible", tercia un alto mando, que ironiza con el patriotismo del que presume: "Son tan españoles que su posición la deciden Orbán o Trump". A lo que el entorno de Feijóo, añade: "El electorado español no es proputin, vamos a intentar evidenciar sus carencias discursivas".