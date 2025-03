El PP de Madrid considera irreconducibles las relaciones con el PSOE: "Hasta aquí hemos llegado"

Las relaciones institucionales entre el Partido Popular de Madrid y el PSM están en stand-by. De hecho, eso sería ser benévolos. Están muertas y enterradas. Durante la actual legislatura, que dio comienzo el 28 de mayo de 2023 con las dos mayorías absolutas de los populares en la Comunidad y el Ayuntamiento, las diferencias entre ambas formaciones se han agrietado sobremanera.

Sin embargo, el quinto aniversario de la pandemia sanitaria de la COVID-19 ha hecho saltar la poca cordialidad que quedaba por los aires. El PSOE lleva quince días revolviendo lo ocurrido entre marzo y mayo de 2020 en la región, especialmente a raíz de los protocolos de las residencias de ancianos.

El socialismo madrileño, con Óscar López a la cabeza desde el pasado mes de diciembre, ha sobrepasado las líneas rojas marcadas por Juan Lobato durante sus tres años de mandato. La formación regional ha impulsado el documental '7291', el cual habla de lo sucedido en la pandemia, hasta el punto de lograr que RTVE hiciese un programa especial el pasado 13 de marzo, centrándose únicamente en Madrid.

Además, en cada pleno se centran las preguntas a la presidenta en este tema. El pasado viernes, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso anunció su intención de querellarse contra Reyes Maroto, portavoz socialista en el Ayuntamiento, tras calificar de "asesinadas" a las personas fallecidas en las residencias durante la pandemia.

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, verbalizó las acciones del Ejecutivo, las cuales se repitieron horas después contra Ione Belarra por declaraciones muy similares contra la presidenta Díaz Ayuso.

A nivel institucional, y pese a las disculpas telegrafiadas de Reyes Maroto en un comunicado por redes sociales con una sintaxis marciana, el PP decidió romper todos los puentes al entendimiento y el diálogo de forma irrevocable.

El PP considera las relaciones con el PSOE irreconducibles

Preguntados por el estado actual de las relaciones con el PSOE, fuentes populares consultadas por Vozpópuli las consideran "irreconducibles". La frase que más se repite en los círculos más próximos a Sol es "hasta aquí hemos llegado", en relación con los insultos acontecidos en los últimos días desde la calle del Buen Suceso.

El primero en dar el paso fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien volvió a asegurar ayer que no quiere "saber nada" de la portavoz socialista, Reyes Maroto, hasta que no haya una "disculpa pública y sintácticamente comprensible" después de que manifestara la pasada semana que "fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales".

En el PSM están convencidos de que la disculpa redactada por Maroto es suficiente. Así lo defendió la concejala Ana Lima, quien aseguró que Maroto ya "ha pedido disculpas", criticando "el tono" empleado por el PP en los últimos días con respecto a la formación socialista.

Reyes Maroto reaparecerá este martes en una concentración en recuerdo a las víctimas en las residencias de mayores en región durante la pandemia de la Covid-19 tras retractarse de las declaraciones en las que dijo que "fueron 7.291 las personas mayores asesinadas".

Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, trasladó a Fran Martín, delegado del Gobierno en Madrid, a través de una misiva el pasado viernes, que había colmado "el vaso de la indecencia humana y política" y de ser "indigno del cargo que ostenta", tras sus declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia, rompiendo así toda relación con la administración central.

Ayer lunes, Martín contestó criticando el "obsceno cinismo" expresado por el senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Además, ha recomendado a Serrano que la próxima carta que envíe sí aborde cuestiones relativas al bienestar de los ciudadanos de Madrid, comenzando "por las debidas disculpas y respuestas a los familiares de los mayores fallecidos en condiciones crueles e indignas en las residencias".