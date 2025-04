El PP amaga con romper los presupuestos autonómicos con Vox: "Que no se pasen de frenada"

Desde que Carlos Mazón logró ratificar un pacto con Vox para alumbrar unas nuevas cuentas públicas en la Comunidad Valenciana, las campanas no han dejado de sonar en otros dos territorios: la Región de Murcia y Aragón. Y, con menor intensidad, en un tercero: Baleares. Pero todo puede irse al traste si la formación verde sigue tensando la cuerda. De hecho, la dirección del Partido Popular amaga con un plantón que fagocite las conversaciones que se están produciendo a día de hoy.

La última exigencia que Vox ha puesto encima de la mesa ha soliviantado, y mucho, a los cuadros populares. Empezando por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Fuentes de su entorno advierten a Vozpópuli: "El peaje que nos piden es tan ridículo que no merece la pena renunciar a presupuestos, pero que no se pasen de frenada... no vaya a ser que deje de compensarnos".

Hasta ahora, todo lo que el partido de Santiago Abascal ha reclamado para facilitar el entendimiento en los territorios es un distanciamiento nítido del PP con el PSOE, sintetizado en un repudio a cuestiones como la inmigración ilegal o las políticas del Pacto Verde europeo. En esa línea, los populares se han pronunciado abiertamente en contra del reparto de menores migrantes pactado entre el Gobierno y Junts. Algunos barones incluso han amenazado con boicotearlo, otros han anunciado que irán a los tribunales.

Además, en la Interparlamentaria que se celebró el pasado fin de semana en Sevilla, el PP asumió el compromiso de revisar el Pacto Verde Europeo "para reducir las exigencias ambientales que lastran la competitividad del sector agrario".

Cuando hubo fumata blanca para el presidente valenciano, la cúpula popular enseguida trató de hacer ver al personal que no se habían traspasado líneas rojas, pues todo lo dicho por Mazón lo respaldaba Feijóo. No obstante, el discurso con el que el barón autonómico resumió los puntos cardinales del acuerdo levantó ampollas en algunos sectores del PP, porque asumió tanto el tono como las formas de Vox. Un extremo al que algunos barones no están dispuestos a llegar.

"Un gesto solemne"

Sobre todo, cuando Bambú -sede nacional de Vox- redobla la presión con una petición que en el PP califican de inaudita: "Un gesto solemne". El pasado lunes, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, declaró ante los medios que "no vale un canutazo forzado ante los medios de comunicación, hace falta más". En resumen, declaró: "Sólo hace falta la declaración institucional, algo de verdad, el vamos a denunciar con solemnidad el Pacto Verde y las políticas de migración que tanto daño están haciendo y, si hacen eso, mañana mismo nos sentamos a negociar".

Un "impulso político" que demanda Vox y al que se niega el PP. Los gobiernos de los dos territorios donde los presupuestos parecían estar a punto de caramelo han decidido poner pie en pared y advierten a Vox que, con sus ocurrencias, está poniendo en jaque la estabilidad de los territorios. Este martes, en un acto organizado por el diario La Razón en Madrid, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, tachó de "frívolo" que las cuentas dependan de cómo puede "teatralizarse" un discurso.

Por su parte, el responsable de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, dio un portazo a la declaración "solemne" de Vox. "Aragón ha sido la comunidad autónoma más contundente a la hora de mostrar su rechazo al reparto de menores migrantes y, en cuanto al Pacto Verde, nosotros no tenemos tasas relacionadas con él; lo único que hay son impuestos a las fotovoltaicas y las eólicas que fueron apoyados por Vox en las Cortes y, pese a que también hay pedidas que perjudican al campo aragonés, pienso que no hay que demonizar todo", expresó. En cuanto a la negociación presupuestaria, aclaró que está "verde como el campo después de la lluvia de los últimos días".

Núñez Feijóo, en el mismo acto que López Miras, aseguró que su formación está volcada para tener presupuestos en todos los territorios "manteniendo" el programa electoral. "Todos los presidentes autonómicos están intentando tener presupuestos", insistió. "Nosotros lo vamos a intentar. Manteniendo por supuesto nuestro programa electoral vamos a intentar tener presupuestos, pero no depende solo de nosotros". Sobre los requisitos de Vox, censuró que "no les interesa la estabilidad".