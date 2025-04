El PP alerta de que Teresa Ribera pueda entrar en el núcleo negociador con EEUU

Llegó el día 'D'. Donald Trump pone la economía mundial patas arriba con una cascada de aranceles a lo largo y ancho de todo el mundo. Para el Partido Popular, supone una "equivocación" a la que el Gobierno español debería responder con "inteligencia y diplomacia". No obstante, Alberto Núñez Feijóo es consciente de que el margen de maniobra de España, a la hora de reaccionar a la política proteccionista de la Administración norteamericana, es limitado. La batuta la tiene Europa. En ese sentido, los populares alertan de que Teresa Ribera puede entrar en el núcleo negociador con Estados Unidos.

Fuentes de Génova no ocultan su temor a que la hoy vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia asuma uno de los retos más grandes a los que se enfrenta el viejo continente en su historia reciente. "Si dependemos de ella, apaga y vámonos", advierte un destacado dirigente de la cúpula. En su día, el PP trató de hacer todo lo posible para boicotear su nombramiento en Bruselas. Una batalla en balde de la que todavía quedan las pavesas... una desconfianza total y absoluta.

La guerra comercial es una mala noticia. Los aranceles no harán más grande a nadie, sino más pequeños a todos.



Europa debe responder con firmeza, proporcionalidad e inteligencia, y España ayudar y acompañar a nuestros sectores con una estrategia de país única y coordinada. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 2, 2025

Ayer mismo, la dirigente socialista se trasladó a Washington, donde protagoniza un viaje institucional hasta este viernes. La semana pasada, dejó claro que a Bruselas no le temblará el pulso a la hora de contraatacar al presidente americano. "Europa no se pude quedar sin hacer nada. Evidentemente, evaluaremos las medidas concretas que se propongan y reaccionaremos", subrayó en un desayuno informativo en Madrid. En el futuro, no descartó la posibilidad de "adoptar medidas recíprocas, con la posibilidad de estudiar y llegar a utilizar los mecanismos de defensa".

Pero el PP opina que la diplomacia tiene que ser la que guíe la respuesta a Trump. "Inteligencia y diplomacia", repiten como si de una letanía se tratara en el politburó gallego. La máxima de Feijóo, que expondrá este jueves durante un discurso en un foro empresarial, es la mano izquierda... para evitar daños mayores. "Si estuviéramos en el Gobierno, no nos levantaríamos de la mesa de negociación con la Administración Trump hasta lograr un acuerdo", apuntan fuentes próximas al líder popular.

"No entrar en guerras"

El criterio de Génova es que a la guerra comercial no se puede confrontar con otra guerra. "Es mejor no entrar en guerras con alguien más fuerte", opina un diputado. Desde luego, el PP apuesta por la prudencia. Y por la reciprocidad. Eso sí, con cabeza. "Si nos plantean un arancel, tendremos que ver si es correcto o no antes de pedir que se ponga otro de vuelta", argumenta otro dirigente de la cúpula, que recuerda que Europa es la que tiene la última palabra. Lo que no quita que España tenga voz y voto. "¿O es que el Gobierno no está en contacto permanente con la Comisión?", se pregunta un asesor áulico de Feijóo.

Lo que está claro es que el PP quiere aprovechar el huracán Trump para marcar un perfil propio que se aleje de la beligerancia del Gobierno, que puede tener consecuencias drásticas, y de la aquiescencia de Vox. "Con discursos de grandes titulares no vamos a ayudar a nadie", apuntan las fuentes consultadas. "Tampoco creemos que lo mejor sea un silencio cómplice o un respaldo a todo lo que hace o dice Trump", añaden.

Por otro lado, los populares ven elemental que el Ejecutivo inicie un diálogo con las comunidades autónomas y los sectores productivos afectados, para elaborar un "plan de contingencia", tal y como reclamó ayer Feijóo en una entrevista en Antena 3. Un barón con mando en plaza, se queja del silencio de la Moncloa: "No nos ha llamado nadie, nadie". Las dos propuestas clave del PP son aprobar compensaciones económicas que, a corto plazo, puedan paliar los daños de los aranceles. Y, a medio-largo plazo, buscar mercados alternativos para que España pueda mantener las exportaciones y no disminuyan los flujos comerciales.

Precisamente, de todos los países europeos, apuntan en las filas del PP, España no es el que más peso tiene en Estados Unidos en términos económicos. Desde luego, no se encuentra al nivel de Alemania o Italia. Aun así, el daño a nuestra economía puede ser severo. Por eso, Feijóo cree necesario poner las miras en otros socios comerciales. "Ahí está Mercosur, India, incluso China, aunque nos gusta menos. Pero, por ejemplo, en China no se produce vino español...", insisten en el equipo del presidente popular.

El problema, añaden, es que "el Gobierno de Pedro Sánchez se ha enemistado con medio mundo". Literalmente. Para muestra: sus pésimas relaciones con potenciales aliados... Argentina, Israel o Argelia. "En Moncloa han confundido la política exterior con la política orgánica y han puesto a Ferraz a escribir los argumentarios, la consecuencia es que hoy tenemos problemas diplomáticos con los gobiernos de Milei o Netanyahu". En contraste, los populares recuerdan que en la era de Rajoy ningún país del mundo tuvo un solo conflicto con España.