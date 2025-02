El mediador internacional pide a Junts retirar la cuestión de confianza para evitar "la ruptura" con el PSOE

Francisco Galindo, el diplomático salvadoreño que ejerce de mediador internacional entre el PSOE y Junts, ha pedido a los de Carles Puigdemont que retiren la cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez que está previsto que se debata, esta próxima semana, en el pleno del Congreso de los Diputados.

En palabras del propio mediador, a través de un comunicado firmado en Cartagena de Indias, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Galindo asegura que no retirar la votación de la cuestión de confianza provocaría "una ruptura difícil de superar" con los socialistas. Se trata de la primera vez que el diplomático se pronuncia públicamente desde que fue elegido por ambos partidos para realizar esta tarea.

El mediador manifiesta que, pese a llevar más de un año mediando entre las dos formaciones, aún no se han materializado varios de los puntos que conforman el acuerdo político entre las dos partes, razón por la que Junts había solicitado la cuestión de confianza. Galindo ha pedido a Junts per Catalunya que retiren esta proposición no de ley para favorecer "el escenario que se abre en las próximas semanas", donde se tratarán los temas más sensibles hasta la fecha, según reza el comunicado.

Galindo señala que la cuestión de confianza podría suponer "un retroceso difícil de superar", entorpeciendo los avances conseguidos en las negociaciones anteriores, los cuáles el mediador no ha revelado por confidencialidad. La reunión del pasado viernes en Suiza fue la sesión número doce de negociación y mediación entre el PSOE y Junts, después del pacto que formaron ambos partidos para que Pedro Sánchez fuera investido.