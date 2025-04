El informe inédito del blindaje que salvó a Aznar: 38 millones de pesetas para proteger al presidente

Toc, toc. Abril de 1994. Número trece de la calle Génova, Madrid, planta séptima. Alguien llama a la puerta del despacho principal. Es Francisco Álvarez-Cascos, secretario general del Partido Popular. Entra con decisión. Lleva en su mano derecha unos papeles. En ese momento nadie lo sabe, ni siquiera él, que son la tabla de salvación de José María Aznar. Una traza de suerte que le tiene reservada el destino.

El coche del líder de la oposición lleva mucha tralla sobre sus ruedas. Cientos de miles de kilómetros en el contador y un porcentaje de averías muy alto. Para más inri, carece de un blindaje integral. Pasadas las elecciones de 1993, urge renovarlo. Entonces, Cascos, cuya tesis es que la política consiste en "hacer previsiones, no en ir a posteriori haciendo arreglos", aprovecha la ocasión y se planta ante su jefe con una oferta.

"José María, necesitamos que cambies tu coche. Te traigo tres presupuestos para que elijas". Aznar echa un vistazo a los papeles, se queda callado, levanta la mirada y, mientras se los devuelve, responde: "Eso es mucho dinero". Cascos insiste: "Bueno, dinero según con qué lo compares. La seguridad no se puede valorar en dinero. O tienes un coche seguro o no tienes un coche seguro, media seguridad no existe". Finalmente, Aznar cede a regañadientes: "Haz lo que quieras".

Acto seguido, Cascos regresa a su despacho y descuelga el teléfono para llamar a la familia Juste, propietaria de un concesionario de Ávila de la confianza de Aznar, donde realiza el encargo de un vehículo de la marca Audi, modelo V8, tipo KZ D3. El color de la carrocería, volcán negro efecto perla. El precio final, con un IVA del 15%, asciende a 38.093.750 pesetas. La transacción se firma el 23 de mayo.

Previamente, en un informe técnico -inédito hasta la fecha y al que ha tenido acceso Vozpópuli- se especifica el blindaje. El peso total del automóvil es de 3.130 kilos, el equipamiento de serie, entre otras cosas, incorpora un "sistema Airbag Audi para conductor y acompañante", o el "sistema de seguridad Audi procon-ten con protección adicional de los flancos en las puertas", con "servodirección con central hidráulica, dirección de seguridad con elementos de desconexión".

Lo mollar, no obstante, es el equipamiento de protección oficial: "Protección especial del habitáculo (tipo M5 en zona opaca, C4 en zona transparente). Acristalamiento de protección especial con protección total contra fragmentación. Capa de policarbonato en la parte interna de los cristales. Recubrimiento de rejilla en la zona de las puertas así como pilares A, B, C. Suelo del vehículo protegido contra explosiones".

Informe Técnico LPD by amledrado

Pasan unos y, nada más comenzar el 1995, la banda terrorista ETA asesina a punta de pistola al concejal del PP y candidato a la alcaldía de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Un 23 de enero. Le sucede en el cargo Jaime Mayor Oreja, vicesecretario general del partido, que a los pocos días recibe en el buzón de su casa un tarjetón en el que reza la siguiente advertencia: "Querido Jaime, después del asesinato de Gregorio me consta que van a por vosotros". Lo firma un "muy buen amigo" suyo de la órbita nacionalista vasca. Aún hoy, elude desvelar su identidad.

Mayor Oreja decide viajar a Madrid para llevarle en primera persona el mensaje a Aznar. "Él, en un momento determinado, piensa que voy a ser yo objeto de atentado. Y yo pienso que es él quien puede ser objeto de atentado. Porque ETA mataba siempre a los sucesores. Lo hizo con Carrero Blanco y tuve la sensación de que podía repetirse un asesinato en la sucesión de Felipe González. De hecho, cuando fui ministro de Interior, mi obsesión era más el príncipe Felipe que el Rey Juan Carlos", rememora en declaraciones a este diario.

El 19 de abril

En la mañana del 19 de abril de 1995, Estanislao Cumplido, al que todos conocen como Estanis, se despierta temprano para cumplir con su rutina diaria: ir a por el coche, pasar por un quiosco en la plaza del Liceo Francés para comprar las principales cabeceras de prensa y recoger a Aznar en su casa -vive en una colonia de viviendas en Arturo Soria, al otro lado de la M-30- para llevarlo a la sede nacional del PP. En los asientos de atrás, hay una tercera persona: Miguel, policía nacional y escolta.

Cuando la comitiva encara la calle José Silva, prácticamente a la altura de la clínica Belén, un comando de ETA, a través de un cable de más de 150 metros -única forma de neutralizar los desinhibidores del vehículo oficial-, hace detonar un coche bomba. Son las 8:05. "Objetivo conseguido", celebran los asesinos. Y salen a la fuga. A esa misma hora, José María Michavila, amigo y entonces vecino de Aznar, además de un estrecho colaborador, aterriza en Madrid de Buenos Aires. Al rato de bajar del avión, recibe una llamada de Milagros Rodríguez, secretaria de Aznar, que le comunica: "Parece ser que han matado al presidente". La confusión es total.

Michavila se desplaza a toda prisa al lugar de los hechos desde el aeropuerto. Logra sortear el cordón policial con su credencial de diputado, ve el paisaje, bélico; el coche, destrozado, y piensa: "Este tío no vive". Es imposible. Pero aparece Aznar por su propio pie saliendo del centro sanitario donde ETA ha hecho estallar 30 kilos de explosivo. Ileso. Es más, se sube con Estanis a otro coche que le traen para desplazarse a la clínica Ruber de Juan Bravo. Cuando Aznar se baja, Michavila le da un abrazo para estupor del médico, que aguarda en la puerta. "¿Cómo se te ocurre? ¡Es un disparate, puede estar roto por dentro!". El abrazo queda tatuado en su camisa, totalmente tiznada.

Minutos más tarde, aparece una Ana Botella que, cuenta Miguel Ángel Rodríguez, director de comunicación del partido, mantiene "una serenidad inaudita", a pesar de que instantes atrás ha escuchado la bomba desde su casa y, con razón, se ha puesto en lo peor. Aznar está "con la cara llena de sangre, con cristalitos que luego le quitaron uno a uno". Miguel Ángel, de mayor temperamento, no puede contener la emoción: "Recuerdo llegar al hospital, darle un abrazo y echarme a llorar. Era Aznar puro, a pesar de cómo estaba, de lo que había pasado".

Una bomba del revés, un error de cálculo (los terroristas adelantaron la detonación unos segundos antes de tiempo) y el blindaje del Audi, frustran los planes de ETA. Estanis lo tiene claro: "Fue el coche lo que nos salvó la vida, en aquel momento era el máximo blindaje que había". Ninguno de los tres ocupantes del vehículo tiene secuelas de algún tipo. Tan solo Estanis: "Se me quemó un poco el flequillo porque se disparó el airbag". Con las puertas bloqueadas, logran salir a la calle gracias a la destreza de Miguel, el escolta, que termina de romper con su pistola los cristales de una de las ventanas.

"¿Qué ha pasado?", le pregunta Aznar a Estanis. "Una bomba". La magnitud de la explosión ha provocado el derrumbe de una casa. Entre los escombros se encuentra una madre de familia de 69 años, Margarita González, que perderá la vida el 22 de julio. La cruel ironía, es tía política de Julia Mansilla, mujer del segundo chófer de Aznar, Juan Vilches. Además, una veintena de personas resultan heridas.

Bien entrada la mañana, Francisco Álvarez-Cascos consigue ver a Aznar en el hospital. "Tenía heriditas de salpicaduras. Cuando llegué, estaba sentado en su habitación. Me abracé a él y le besé en la cabeza". Aznar, después de recibir el apoyo del Rey Juan Carlos en una conversación telefónica, quiere invocar a la calma. Le da a Cascos las instrucciones para hacer una declaración institucional en nombre del partido. "Había que tranquilizar al PP y a la sociedad española, no era un momento para perder los nervios". Cascos hace lo propio en la sede de Génova, 13.

La declaración de Cascos

"En estos momentos de especial conmoción, desde el PP queremos expresar nuestros mejores deseos de recuperación a las personas que han resultado heridas en el criminal atentado ocurrido esta mañana en Madrid contra el presidente nacional del PP. Y de manera muy especial queremos expresar nuestra solidaridad y deseos de recuperación a aquellas personas que han resultado más gravemente afectadas [...].

El PP, en estos momentos, a todos los españoles quiere pedirles el máximo esfuerzo de firmeza y de serenidad frente a los que, con las pistolas, con las metralletas, con las bombas, no tienen otros objetivos ni políticos ni de ningún tipo que no sean los de acabar con la paz, acabar con la convivencia y con la vida de los españoles de bien, de los españoles de paz [...]. Por eso, para contribuir a ese sentimiento de firmeza y serenidad, les decimos que hoy, en estos momentos, de manera muy especial, reiteramos nuestro compromiso y convencimiento de que sólo desde la ley, sólo desde el Estado de derecho, nuestra democracia puede enfrentarse con los terroristas".

Hasta la fecha, es la primera y última declaración oficial de un dirigente del PP sobre el atentado que casi le cuesta la vida a su líder. "Aznar nunca quiso capitalizarlo en sus discursos políticos, jamás", admite Cascos. "No estaba de moda moral hacerse la víctima", añade Carlos Aragonés, su jefe de gabinete desde tiempos autonómicos y guionista en los ocho años de la Moncloa .

Tres décadas más tarde, el atentado arroja incógnitas por resolver. La más destacada: quiénes fueron los autores materiales. Miguel Ángel Rodríguez recupera sospechas que quedaron sepultadas: "ETA tuvo puesto un cable durante días y la policía nunca se enteró, el coche de policía que iba delante de Aznar desapareció... son datos osuros que Aznar nunca utilizó. Pasaron cosas muy raras. Pero se mantuvo una serenidad que otros hubiesen convertido en un drama, llantos, lamentos. Nos hizo ver su categoría humana y personal".

De aquello, reconoce Estanis, nunca más se volvió a hablar en el coche: "Era una cosa que teníamos tabú, yo me hice a la idea de que había sido un accidente de tráfico al que no le di importancia". A juicio de Rodríguez, "Estanis es un héroe al que no le dieron ninguna medalla".

Aquella jornada, ETA intentó acabar con Aznar. En realidad, lo que consiguió fue impulsarle en su carrera a la Presidencia. "¿Qué, parece que ya tengo carisma, no?", bromea con los responsables de la Zarzuela antes de verse con el jefe del Estado, el 21 de abril, nada más recibir el alta. "La reacción serena, contundente, llamando a la tranquilidad, pero también reafirmando la política antiterrorista", asegura Cascos, "le hizo ganar muchos enteros ante la opinión pública". Aquella jornada, ningún miembro del Gobierno pasó por el hospital.