El feminismo como coartada del acoso a la mujer: Podemos era una mentira

El Podemos de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Pablo Echenique instauró una ideología, unos principios y una forma de pensar y actuar cuyos efectos todavía perduran en la sociedad española. También en cuanto a qué significa ser feminista y cómo deben tratar los hombres a las mujeres para no ser tachados de machistas patriarcales heterobásicos. Una coartada perfecta, un mérito que aducir cuando fueran acusados de lo contrario.

Aquel movimiento que surgió fruto del 14-M y que pintaron de morado para después darle el nombre de Unidas Podemos y poner al frente a una de las parejas del primero de los líderes, hoy subsiste en el Parlamento Europeo y de vez en cuando aparecen en los teletipos gracias a las frases grandilocuentes y habitualmente desmedidas que profieren sus representantes para recuperar su cuota de protagonismo. Sin embargo, el mito se ha desinflado. Hay indicios de que Podemos nunca fue el partido que dijo ser y ahora sus creadores se enfrentan al monstruo que ellos mismos crearon: la inquisición feminista.

Esta misma semana, Podemos ha reconocido que tenía a Juan Carlos Monedero apartado del partido desde 2023 por un caso de presunta violencia sexual. “La prioridad de la organización ha sido en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres”, se excusaban los morados, confirmando que existían testimonios acusatorios contra el profesor y politólogo.

La mujer denunciante pidió que Monedero dejase de participar en los actos de Podemos, por lo que el partido, antes de resolver el caso, decidió dejarlo a un lado. ABC ha publicado los mensajes de WhatsApp de una feminista colaboradora de Podemos, llamada Raque Ogando, que dice que se está “enterando de muchas cosas” que le “decepcionan mucho, como que Irene y Pablo lo saben”. El mismo periódico revela que Montero era partidaria de destapar este caso mientras que Iglesias no lo era y que la presunta víctima sugería que se le crease “un momento MeToo” a Monedero.

Podemos sabía que estaba en peligro de extinción

“Se van a cargar un proyecto político”, comentaban las interlocutoras en estos mensajes en los que expresaban que su principal decepción era Irene Montero: “Tías de Podemos dicen que son denuncias falsas. Irene lo sabe perfectamente y mira que la admiro”.

Una influencer que trabajó para los medios de Pablo Iglesias, Ayme Román, desvela en otra conversación por WhatsApp con Ogando que el “el rumor top” se encuentra “en la masturbación en casa de Monedero”. En esos mensajes publicados por OKdiario añade que espera que la persona que fue testigo de este acto sexual no perdiese su trabajo por ello: “Espero que nada tenga que ver con que ella saliera de La Base (programa de televisión de Iglesias)”.

Exalumna de Monedero e Iglesias en un bar

No es el primer caso que arrincona al actual asesor del régimen de Maduro en Venezuela, que ya se vio envuelto en 2021 por las acusaciones de una tuitera que explicaba que diez años antes, cuando ella era alumna de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) su profesor Juan Carlos Montero tuvo una actitud impropia, de “acoso y machismo rancio”, según explica esta chica llamada Fernanda que aquel momento tenía 18 años.

En un bar, el politólogo “la acorraló” para intentar ligar con ella y un amigo de este la persiguió hasta el punto que se sintió acosada. Aquel día, acompañando a los otros dos en el mismo bar, estaba Pablo Iglesias. “Ruego atención y difusión sobre todo a todas aquellas personas que se consideran feministas”, decía la denunciante.

“En cuanto nos vieron, Monedero comenzó a hacer aspavientos, orgulloso de sus alumnos, y nos invitaron a una segunda ronda. Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabía”, relataba en el hilo la que había sido estudiante de la Complutense.

Podemos se pone de perfil en este asunto

La sceretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que las acusaciones contra Monedero no se habían hecho públicas para "garantizar el anonimato y privacidad" de las víctimas y que estas denuncias se pusieron en su conocimiento en 2023, pero antes no habían tenido constancia de ningún tipo de denuncia contra Monedero, que sigue siendo militante del partido morado. De esta manera justifica que su partido no denunciase los hechos que le constaban en ese momento.

"Las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción y en ese sentido lo que nos pidieron más fehacientemente era que se le apartara de las actividades públicas del partido”, petición a la que accedieron de inmediato.

Isa Serra ha defendido también la actuación de su partido contra Juan Carlos Monedero, cofundador de la formación, que "no tiene ninguna responsabilidad" en el partido, ha insistido.

Por su parte, el politólogo ha afirmado a la agencia de noticias Europa Press que nunca tuvo constancia de esas supuestas denuncias y que el partido no le comunicó nada. Es más, Monedero asegura que se trataba de una aseguro de "divergencias" con la dirección de Podemos.

Íñigo Errejón, otro ex de Podemos en apuros por el “solo sí es sí”

Íñigo Errejón, antiguo miembro fundador de Podemos, anunció en octubre que dimitía y renunciaba a su escaño por un caso similar. El politólogo y amigo de Pablo Iglesias en la juventud renunciaba a su vida política tras conocerse la denuncia de Elisa Mouliaá, una actriz que aseguraba que el ex de Podemos le quitó el sujetador mientras le decía “frases lascivas" como "cómo me pones" y le mostraba su miembro fálico a la vez que la tocaba.

Una versión, la de Mouliaá, que a muchos sorprende ya que aunque rechazaba el sexo explícito con Errejón, no le importaba seguir en su compañía. Sin embargo, el mantra del feminismo de Podemos es el “solo sí es sí”, y el hecho de que una mujer se sienta incómoda, aunque no lo verbalice, ya es suficiente para que el hombre esté siendo culpable de acoso sexual. Según esta visión de las relaciones que defiende Podemos, el caso de Errejón tiene una sentencia sencilla de adivinar.

Antes, en 2023, otro testimonio en redes sociales ponía al político todavía en activo en jaque: "El pasado sábado 17 de junio viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón que se podría clasificar como agresión sexista. No sé si esto llegará a algún sitio, pero yo me siento con el deber de contarlo. También agradecería mucho la difusión", escribió una joven horas antes de borrar su propio mensaje.

Pablo Iglesias, también fue acusado por alumnas

Pablo Iglesias ha tenido problemas con los trabajadores de su bar —la Taberna Garibaldi de Madrid—, que habían acudido a la CNT para denunciar las vulneraciones de sus derechos laborales, pero lo cierto es que los escándalos de índole sexual o sexista no han llegado a la magnitud de los de sus dos antiguos amigos y camaradas de los inicios de Podemos. Desde la aparición del partido, también ha sido habitual encontrarse con críticas a su forma de dar clase y ganarse la atención de sus alumnos, pero no es delito, del mismo modo que tampoco lo es haber mantenido relaciones con más de cinco compañeras de partido, ni siquiera haberse casado con una de ellas, Irene Montero, y colocarla después de ministra del Gobierno y líder del partido morado.

“Pablo Iglesias me acorraló cual cervatillo para empezar a dorarme la píldora”, denunciaba Fernanda, una estudiante de por entonces 18 años, cuando él tenía 14 más. “Me dijo que me esperaba en el baño (...) y recuerdo esas típicas frases de ‘eres muy madura para tu edad’ y cosas similares”.

Esta historia está en la línea de las declaraciones de exalumnas suyas cuando era profesor en la Complutense (UCM) o de la influencer Fernanda Freyre, que dijo haber recibido proposiciones suyas cuando en su etapa universitaria. Para la polémica siempre quedarán los mensajes que escribió en un grupo privado sobre la periodista Mariló Montero, a la que aseguró que “azotaría hasta que sangrase".

La Complutense investiga a Monedero

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha abierto una investigación a Juan Carlos Monedero, profesor de esta institución en el Campus de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón). Se trata de un expediente de carácter confidencial abierto por la Unidad de Igualdad en enero por dos acusaciones de violencia sexual contra él.

Este expediente se ha dado a conocer esta semana, el mismo día que Podemos ha confirmado que lo apartó de la actividad de la formación. La agencia EFE explica que la secretaría de feminismos de Podemos recibió el 12 de septiembre de 2023 un correo electrónico con el testimonio de una mujer que denunciaba comportamientos de Monedero que podían llegar a ser violencia sexual y que reclamaba por ello una actuación interna.

Monedero y Errejón quieren que se respete su presunción de inocencia

Ahora, los mismos que fomentaron esta inquisición feminista que encuentra en Irene Montero su máximo exponente político, se retractan implícitamente. Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón quieren que se les reserve ese derecho “olvidado” a la presunción de inocencia.

Monedero ha publicado una carta en la que asegura que lleva doce años sufriendo "denuncias falsas" por "rumores" orquestados para hacerle daño. "No es justo", opina ahora el cofundador de Podemos y antiguo amigo de Pablo Iglesias, siempre defensor de la 'Ley solo sí es sí'.

Por su parte, Íñigo Errejón ha asegurado ante el juez que lleva su causa que su encuentro con Elisa Mouliaá fue consentido y negó todas las acusaciones. En concreto, el investigado aseguró que tuvo que dimitir porque no podía defender su inocencia mientras era parte de una formación que "dan los testimonios por válidos" antes de que haya una sentencia judicial. En este sentido el político detalló que desde su formación cualquier el testimonio de una presunta víctima de agresión sexual es considerado "plena y directamente válido".

De acuerdo con el relato de Mouliaá, ya en el coche el político adoptó "una actitud dominante" y, en el ascensor, la garró "fuertemente" de la cintura y la besó "de forma violenta", dejándola “sin respiración". Una vez en la fiesta y, tras bailar y charlar con los otros asistentes, la habría llevado "por la fuerza" a una habitación, donde se habrían producido tocamientos "sin su consentimiento".