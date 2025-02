El ascenso de Esteban al PNV dinamita los puentes con el PP de forma definitiva

"Le ha pasado por encima el tractor de Aitor", así describe un destacado dirigente del PP la marcha atrás de Andoni Ortuzar, que ha decidido despejar la autopista para que el actual portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados se haga con el poder. Su ascenso al Euzkadi Buru Batzar dinamita los puentes entre ambas formaciones de forma definitiva.

Como publicó Vozpópuli, en Génova hace tiempo que daban por perdida la relación con el PNV. Pero algún canal quedaba entre Alberto Núñez Feijóo y el todavía presidente. Y eso que en Madrid el trato es a cuchillazo limpio.

Con el relevo en la cúpula, los nacionalistas vascos consolidan un rumbo. "A favor del PSOE aún más", opina otro mando popular. La noticia ha pillado por sorpresa a la dirección nacional, que esperaba -o más bien, anhelaba- una victoria de Ortuzar en detrimento de Esteban. Un hecho que, consideran algunos, pudiera haber tenido implicaciones en la Cámara Baja: "Lo favorable habría sido un portavoz perdedor". No ha sido así.

Si bien es cierto que Ortuzar fue el responsable último de que prosperara la moción de censura a Mariano Rajoy, también fue quien puso encima de la mesa una 'vía Soraya' para no hacer presidente a Pedro Sánchez. Por otro lado, desde que Feijóo se hizo con las riendas del PP en abril de 2022, los dos políticos se han visto en varias ocasiones y el tono, en general, ha sido cordial.

Nada que ver con Aitor Esteban, al que los populares tachan de "sectario". En su momento, el todavía portavoz decidió cerrar todas las puertas a un entendimiento estratégico con la bancada popular. Y eso que Feijóo lo intentó con poco éxito.

La decisión del PNV de no apoyar la investidura de Feijóo después de su victoria pírrica en las generales del 23-J resucitó las viejas heridas, que ni mucho menos quedaron sanadas. Entonces, el líder popular se ensañó con el portavoz nacionalista: "Me dice usted que no me vota porque tengo a Vox en el medio, ¿pero usted no va a apoyar a un candidato que tiene a Bildu en el medio? Mire, señor Esteban, yo soy de fiar, yo no blanqueo a Bildu, que es el problema que hoy tiene su partido, desde que sirve al sanchismo... porque si la política es un maratón, en Euskadi puede que haya uno que quede el primero, y no sea el PNV".

A partir de ahí, los roces han sido una constante en la presente legislatura. Sobre todo, con la designación como portavoz del grupo popular de Miguel Tellado, que a la postre se ha convertido en la némesis de Esteban. Hace unas semanas, a cuenta del famoso regalo del Gobierno al PNV en el decreto ómnibus, un palacete en París valorado en doce millones de euros, los dos dirigentes se dedicaron lindezas como: "Torpe, maleducado y sinvergüenza" o "aprovechategui y miserable". Casi nada.

"Han optado por la unidad"

Sobre la tormenta que se ha desatado en el partido hegemónico del País Vasco, el relato de los más conocedores dentro del PP es el siguiente: "Hay un descontento por cómo se han tomado las decisiones en los últimos años". Quizás la que más ampollas levantó fue la de fulminar al lehendakari Íñigo Urkullu, en contra de su voluntad. A partir de ahí, se abrió un proceso de renovación que ha llegado hasta el primer eslabón de la cadena. Y todo por un factor: "Se han puesto muy nerviosos".

Básicamente, por el ascenso de Bildu. "Lo que han pensado es que, si van a la guerra, el que se beneficia es Bildu, y han optado por no perder la unidad, porque existe un riesgo muy alto de que Bildu les pegue el sorpasso", aseguran las fuentes consultadas por este diario.

Con la toma de control de Aitor Esteban, el PP constata aún más la imposibilidad de forjar una alianza con el PNV que pueda minar al gobierno de Sánchez. Sobre todo, por los intereses cruzados. Tanto en Madrid como en Vitoria, PSOE y PNV se necesitan mutuamente. Por lo que están condenados a entenderse. Quieran o no quieran.

En todo caso, el futuro presidente de la formación vasca no oculta su proximidad con el socialismo, al que lleva atado desde que entonó el 'sí quiero' en la moción de censura que mandó a Rajoy al patíbulo. Una traición, a ojos de muchos populares, que marcará su devenir en un partido que sigue atado al mástil de Ferraz. Quién sabe si de por vida. Aunque, en política, nada es para siempre.