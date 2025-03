El alcalde socialista de Fuenlabrada insiste en no acatar el reparto de menas

El reparto de 4.400 menores no acompañados por parte del Gobierno de España a las Comunidades Autónomas ha sentado muy mal a los gobiernos regionales. Este pacto, alcanzado en la madrugada del martes con Junts, supuso el enésimo zarpazo a las capacidades sociales y de acogida.

Como hemos contado, Madrid recibirá 700 menas, una cifra que hace superar las 1.000 acogidas en apenas dos meses y medio del presente año. Una situación de hacinamiento que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso crítica y cuya intención es llevarlo por la vía judicial.

Hace unos meses, se levantó en Fuenlabrada un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid llamado 'La Cantueña'. Esta parcela, cedida por el Ayuntamiento a la Comunidad, ha permitido oxigenar al resto de enclaves donde terminan estos menores de edad para buscar un hogar.

Aunque el centro tiene 96 plazas, deberá hacer hueco a muchos de estos migrantes que llegarán a Madrid en los próximos días. Algo que no ha sentado nada bien al alcalde del municipio, el socialista Javier Ayala.

Contrario al discurso de Ferraz, el PSM y Óscar López, quienes tildan a Ayuso de tener un "discurso racista" y dicen que hay que aceptar lo pactado con Junts por el bien común, Ayala dice que no quiere menores en 'La Cantueña'.

Él lo vende como una batalla contra Díaz Ayuso, a la que acusa de pretender "que todos los menores no acompañados que llegan a la región vayan al del cerro de La Cantueña". El cuál, en sus propias palabras, se encuentra "en medio de la nada, sin hablar con los municipios, sin criterios objetivos, homogéneos y de solidaridad". "Todo por sacar rentabilidad política de cualquier cosa", denuncia el primer Edil.

Se muestra contrario a que todos los menores vayan a un cerro "aislado" en vez de mirar cuántos corresponden a cada municipio. Algo que no ha sentado muy bien en el PSM, pero, según ha podido saber Vozpópuli, Ayala no tiene intención de dar marcha atrás en su discurso, totalmente contrario al ideario de Ferraz. No quiere que aterricen en 'La Cantueña' y dará batalla por ello.

Acabarán llegando, puesto que tiene la misma obligación de atenderlos que la Comunidad de Madrid cuando Moncloa dé luz verde, pero pone de manifiesto el doble rasero del PSM, al que se ha sumado en las últimas horas Óscar López, aprovechando la ocasión para decir que los traigan a Madrid pero no a Fuenlabrada.

La Cantueña, una victoria en los juzgados de la CAM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado en varias ocasiones estos últimos meses la petición del Ayuntamiento de Fuenlabrada de suspender las obras ejecutadas por la Comunidad de Madrid en el centro de menores de La Cantueña.

Así consta en las diferentes resoluciones a las que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que los magistrados han denegado la medida cautelar de suspensión a que remitían las resoluciones, sin declaración sobre las costas procesales de los incidentes.

En concreto, la última vez, el Ayuntamiento de Fuenlabrada interpuso un recurso en el que solicitaba la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del contrato de la Comunidad de Madrid para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento parcial para centro de primera acogida en el edificio La Cantueña en Fuenlabrada a la empresa Construcciones Ruesma S.A.

Así queda el reparto de menores en España

Una vez más, los siete millones de madrileños se verán perjudicados por la rivalidad política que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene contra la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso. Esta madrugada, de espaldas al resto de regiones, el Ejecutivo central ha pactado con Junts el reparto migratorio.

El acuerdo, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes gubernamentales, permitió aprobar ayer en la reunión semanal del Consejo de Ministros el decreto para el reparto extraordinario y urgente de los menores no acompañados que se hacinan en Canarias y Ceuta. Son más de 4.400 niños y niñas que en los próximos días serán repartidos por las autonomías.

Las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (796) y Comunidad Valenciana (477); mientras que otras como Cataluña (27), Baleares (58) y País Vasco (87) serán las que menos tendrán que recibir.